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Haber Giriş: 10.02.2020 - 04:15,Son Güncelleme:/

Oscar heyecanı başladı: İşte ödül kazananlar

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Oscar heyecanı başladı: İşte ödül kazananlar

Sinema dünyasının kalbi bir kez daha Los Angeles'ta atıyor... Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) Los Angeles'daki Dolby Theater'da yapılıyor.

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt 

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)

En iyi animasyon: Toy Story 4

En iyi kısa animasyon: Hair Love 

En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)

En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit) 

En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) 

En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women) 

En iyi belgesel: American Factory

En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En iyi ses kurgusu: Ford v Ferrari

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