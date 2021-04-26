Oscar Ödülleri dağıtılıyor

Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosu merkez olmak üzere Union Tren İstasyonu'nun yanı sıra Paris ve Londra'da özel olarak hazırlanan stüdyolarda gerçekleşen ödül töreninin bu yıl ana sunucusu yok. Çok sayıda ünlünün sunum görevini üstlendiği törende ödüller dağıtılıyor.

En iyi orijinal senaryo: Promising Young Woman (Emerald Fennell)

En iyi uyarlama senaryo: Christoher Hampton- Florian Zeller (The Father-Baba)

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?