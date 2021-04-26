Oscar Ödülleri dağıtılıyor
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) tarafından bu yıl 93'üncü kez düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) koronavirüs pandemisi gölgesinde yapılıyor bu yıl.
Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosu merkez olmak üzere Union Tren İstasyonu'nun yanı sıra Paris ve Londra'da özel olarak hazırlanan stüdyolarda gerçekleşen ödül töreninin bu yıl ana sunucusu yok. Çok sayıda ünlünün sunum görevini üstlendiği törende ödüller dağıtılıyor.
En iyi orijinal senaryo: Promising Young Woman (Emerald Fennell)
En iyi uyarlama senaryo: Christoher Hampton- Florian Zeller (The Father-Baba)