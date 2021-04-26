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Haber Giriş: 26.04.2021 - 00:26 | Son Güncelleme:

Oscar Ödülleri dağıtılıyor

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Oscar Ödülleri dağıtılıyor

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) tarafından bu yıl 93'üncü kez düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) koronavirüs pandemisi gölgesinde yapılıyor bu yıl.

Los Angeles'taki Kodak Tiyatrosu merkez olmak üzere Union Tren İstasyonu'nun yanı sıra Paris ve Londra'da özel olarak hazırlanan stüdyolarda gerçekleşen ödül töreninin bu yıl ana sunucusu yok. Çok sayıda ünlünün sunum görevini üstlendiği törende ödüller dağıtılıyor.

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