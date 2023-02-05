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Oryantal Didem'in otoparkçı kabusu

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#Oryantal Didem#Oryantal Didem Kınalı#Didem Kınalı
Oryantal Didemin otoparkçı kabusu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 07:43

Oryantal Didem’in aracı önceki akşam otopark görevlisi tarafından çalındı.

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Otopark görevlisi Kasımpaşa’daki trafik çevirmesinde yakalandı. Silah taşıyan görevli, daha sonra karakola götürüldü.

Arabasını almak için karakola giden Didem de çıkışta yaşananları anlattı: “Park etsin diye arabamı verdim. Ama o, arabayı alıp gitmiş. Arabamda ruhsatsız silahla yakalanması beni şoke etti ve kendime gelemedim. Sevgilisini öldüreceğini söylemiş. Sahnem de vardı; gidemedim iptal oldu. Çok kötü bir durum yaşadım. Allah kimsenin başına vermesin. Mahalle olarak bu kişiyi tanıyoruz ve 15 yaşında kızı var. Onu okuttuğu için yardım ediyorduk.”

Oryantal Didemin otoparkçı kabusu

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