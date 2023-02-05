Oryantal Didem'in otoparkçı kabusu

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Otopark görevlisi Kasımpaşa’daki trafik çevirmesinde yakalandı. Silah taşıyan görevli, daha sonra karakola götürüldü.

Arabasını almak için karakola giden Didem de çıkışta yaşananları anlattı: “Park etsin diye arabamı verdim. Ama o, arabayı alıp gitmiş. Arabamda ruhsatsız silahla yakalanması beni şoke etti ve kendime gelemedim. Sevgilisini öldüreceğini söylemiş. Sahnem de vardı; gidemedim iptal oldu. Çok kötü bir durum yaşadım. Allah kimsenin başına vermesin. Mahalle olarak bu kişiyi tanıyoruz ve 15 yaşında kızı var. Onu okuttuğu için yardım ediyorduk.”