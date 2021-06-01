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Haber Giriş: 01.06.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Oryantal Didem Kınalı cipini satışa çıkardı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Oryantal Didem Kınalı cipini satışa çıkardı

Oryantal Didem Kınalı önceki gün Cihangir’de objektife takıldı.

Geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadığını ve dans okulunu kapattığını belirten Kınalı bu kez cipini satışa çıkardığını açıkladı. Kınalı’nın bir oto galeriye bıraktığı 2012 model Land Rover cipi 485 bin liradan satışa çıktı.  

Oryantal Didem Kınalı cipini satışa çıkardı

Kısıtlama bitince maske takmaya devam etmeyeceğim özellikle yaz aylarında maske takmak bunaltıcı. Ama pandemi döneminde şöyle bir bilinç oluştu grip olduğum zaman ya da gribin yaygın olduğu dönemlerde maske takabilirim.

Oryantal Didem Kınalı cipini satışa çıkardı

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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