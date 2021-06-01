Oryantal Didem Kınalı cipini satışa çıkardı

Geçtiğimiz günlerde pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadığını ve dans okulunu kapattığını belirten Kınalı bu kez cipini satışa çıkardığını açıkladı. Kınalı’nın bir oto galeriye bıraktığı 2012 model Land Rover cipi 485 bin liradan satışa çıktı.

Kısıtlama bitince maske takmaya devam etmeyeceğim özellikle yaz aylarında maske takmak bunaltıcı. Ama pandemi döneminde şöyle bir bilinç oluştu grip olduğum zaman ya da gribin yaygın olduğu dönemlerde maske takabilirim.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?