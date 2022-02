Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin

Haberin Devamı

KAHKAHALAR ATARAK ANLATTI

Rol aldığı Spider Man (Örümcek Adam) serisiyle kariyerinde büyük bir başarı elde eden, son dönemde de meslektaşı Zendaya ile ilişkisiyle gündemde olan 25 yaşındaki Tom Holland, ilginç bir anısını katıldığı programda anlattı. Hem de kahkahalar eşliğinde.

BAŞINDAN GEÇEN KOMİK BİR OLAYI ANLATTI

Son olarak Spider Man serisinin No Way Home adlı halkasında kamera karşısına geçen Tom Holland, Live With Kelly and Ryan adlı sohbet programına konuk oldu. Sunuculardan Ryan Seacrest'ın Örümcek Adam kostümüyle ilgili bir sorusu üzerine de başından geçen komik bir olayı anlattı.

'O KOSTÜMDE FERMUAR YOK'

Ryan Seacrest, sohbet sırasında Tom Holland'a, bütün bedeni saran Örümcek Adam kostümünde, oyuncunun tuvalete gitmesi sırasında zorluk çıkarmayan bir fermuar olup olmadığını sordu. Holland da Seacrest'ın bu sorusuna karşılık olarak kostümün bir fermuarı olmadığı yanıtını verdi. Sözlerini de şöyle sürdürdü.

'YAPIMCILARI ETKİLEMEK İSTİYORDUM'

" Hatırlıyorum da ilk filmde, Washington Anıtı üzerindeki sahneyi çekiyorduk. Bütün bir gün, tam 11 saat boyunca o elbise üzerimdeydi. Gençtim ve stüdyoyu etkilemek istiyordum. Yapımcıların benim tuvalet molasına ihtiyaç duyduğumu bilmelerini istemiyordum."

'ANNE, BU KOSTÜM YÜZÜNDEN TUVALETE GİDEMİYORUM'

Fakat insani ihtiyaçları ağır basınca derdini annesine açmaya karar verdiğini anlattı Tom Holland. "Günlük telefon konuşmalarımızdan birinde 'Anne ben gerçekten çok çaba harcıyorum. Her gün çalışıyorum. Giydiğim kostüm yüzünden de tuvalete gidemiyorum' dediğimi hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

'YAPIMCI GELİP BÖBREKLERİMİN NASIL OLDUĞUNU SORDU'

Holland, iki gün sonra yapımcının kendisine gelip "Böbreklerin nasıl?" diye sorduğunu da sözlerine ekledi. Fakat yapımcının neden kendisine böyle bir soru sorduğunu da merak etti. Sonunda Holland'ın ısrarı üzerine yapımcı da ona şu karşılığı verdi: "Evet... Annen bizi aradı."

Tom Holland, programda bu ilginç anıyı anlattıktan sonra şunları söyledi: "Evet... Annem dünyanın en büyük film stüdyosunu aradı ve oğluna tuvalet molası hakkı tanımalarını istedi."

EV ALINDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Bir süredir Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam Eve Dönüş Yok) filmindeki rol arkadayı Zendaya ile birlikte yaşamak için Güney Londra'da bir ev aldıkları söylentileri de gündeme geldi. Holland bunun tamamen yanlış bir haber olduğunu söyledi.

Tom Holland, Dominic ve Nikki Holland çiftinin dört çocuğundan en büyüğü. Holland'ın babası Dominic, bir komedyen, oyuncu, yazar ve yayıncı. 54 yaşındaki Dominic Holland, 1993'te Edinburgh'da kazandığı yayıncılık ödülüyle dikkat çekti. Oyuncunun annesi Nikki ise bir fotoğrafçı.

Tom Holland ve Zendaya'nın film setinde başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüşmesi uzun süredir magazin basınının gündeminde. Genç çiftin ilişkisi de kelimenin tam anlamıyla "didik didik" ediliyor. Holland ve Zendaya son olarak aralarındaki boy farkıyla konuşulmuştu. Genç çiftin, 1ilmin Los Angeles galasında yan yana objektif karşısına çıkmasından sonra da bu konu bir kez daha masaya yatırıldı.

ARALARINDAKİ BOY FARKI İLE GÜNDEME GELİYORLAR

Fakat ABD basınında yer alan haberlere göre Tom Holland bu konunun bu kadar gündeme gelmesini "aptalca" buluyor ve bunu dile getirmekten de çekinmiyor. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde süper kahramanı canlandıran Tom Holland, yapımda da sevgilisini oynayan Zendaya ile birlikte SiriusXM'e bir röportaj verdi.

'SEVGİLİM BENDEN O KADAR DA UZUN DEĞİL'

Holland ve Zendaya, bu röportajda, konuyu sürekli gündeme getirenlerin aksine aralarındaki farkın ilişkilerini etkilemediğini söyledi. Tom Holland aralarında sadece 6 santimlik bir boy farkı olduğunu belirterek erkeklerin, sevgilileri ya da eşlerinden daha uzun olmaları gerektiği yaklaşımının aptalca bir varsayımdan ibaret olduğunu savundu. Holland, sevgilisinin boyunun kendisinden o kadar da uzun olmadığını belirtti.

'ANNEM DE BABAMDAN UZUN BOYLU'

Zendaya da bu konuda annesinin de babasından uzun boylu olduğunu belirterek "Ebeveynim her zaman böyleydi. Ben de bunun bir sorun olduğunu hiç düşünmemiştim" diye konuştu.

ALTI SANTİM FARK

Bu arada Tom Holland'ın 1. 72 cm, Zendaya'nın da 1.78 cm boyunda olduğunu hatırlatalım. Fakat Zendaya topuklu ayakkabı giyince bu fark daha da açılıyor.