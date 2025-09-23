×
Güncelleme Tarihi:

Ortada ne nişan var ne düğün… Ünlü çift yine de çok mutlu… ‘Evliliğe gerek yok, bizim geleceğimiz birlikte yazıldı’
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 11:58

Aşkları ilk ortaya çıktığında aslında herkes durumu biraz yadırgamıştı. İkisi de mesleklerinin zirvesindeki iki ünlü yıldız belki de aralarındaki yaş farkı yüzünden birbirlerine pek yakıştırılamadı.

Ve yine bu sebepten de ilişkilerinin pek uzun ömürlü olmayacağı sanıldı.

Oysa Gigi Hadid ve Bradley Cooper aşkları Ekim 2023'te ilk kez ortaya çıktığından beri giderek yakınlaşmaya ve ilişkilerini ileri taşımaya devam ettiler.

“BU İŞ YÜRÜMEZ” DİYEN ÇOKTU AMA…

Paparazzilerin peşinden ayrılmadığı çiftin ilişkisi zaten çoktan duyulmuştu, Gigi Hadid doğum günü kutlamasında çekilmiş, Bradley Cooper’la öpüştükleri bir fotoğrafı kendi Instagram hesabından da paylaşarak bu aşkı kendi adına da “resmileştirmiş” oldu.

Ünlü aşıklarla ilgili ortaya atılan iddialardan biri de Gigi Hadid’in artık evlenmek ve Bradley Cooper’la yuva kurmak istediği ancak Cooper’ın bu konuda deyim yerindeyse ayak sürüdüğü idi.

BAĞLANMA KORKUSU YÜZÜNDEN BİR TÜRLÜ EVLENME TEKLİF EDEMİYOR

Ünlü oyuncu Gigi Hadid’den önce bir başka ünlü model Irina Shayk’la yıllarca birlikte olmuş, bir de kızları olmasına rağmen evliliğe yanaşmamıştı.

Gigi Hadid’in yakın çevresinden gelen haberlere göre de ünlü model bağlanma korkusu yaşayan ve evlilik için adım atmayan sevgilisi Bradley Cooper’a bu konuda ültimatom veriyor ve elini çabuk tutmasını istiyordu.

EN SONUNDA VAZGEÇTİLER

Magazin basınına son yansıyan haberlere göre ise çiftin bu evlilik gerilimi artık ortadan kalkmış durumda. Gigi Hadid ve Bradley Cooper evlilik telaşı içine girmeye de niyetli görünmüyor…

İkilinin yakın çevresi sağlam ve ayakları yere basan bir ilişki yaşadıklarını biliyor ve evlenmeseler dahi “birlikte bir gelecek” hayal ediyorlar.

Hatta çifte yakın bir kaynak yakın zamanda Entertainment Tonight'a durumu "Gigi ve Bradley, ilişkilerinden memnunlar ve bir sonraki adımı atmak için acele etmiyorlar. Ancak ilişkileri ciddi ve ikisi de birlikte bir gelecek görüyor” sözleriyle özetledi.

“BİZ EVLENMEDEN DE MUTLUYUZ” DEDİLER

Yoğun iş hayatlarına rağmen, dünyaca ünlü bir model olan Hadid ve yönetmenlik ve oyunculukla uğraşan Cooper, birbirlerine öncelik veriyor.

İşleri yoğun olsa da hatta ayrı şehirlerde bile olsalar sürekli olarak arama, mesajlar, görüntülü aramalarla sürekli iletişim halindeler.

Ve bu sadece ikisi için geçerli değil. Hadid ve Cooper'ın kızları Khai ve Lea da dostane bir ilişki kurdu.

KIZLARI ANLAŞIP ARKADAŞ OLUNCA İKİSİ DE DERİN BİR NEFES ALMIŞTI

Gigi Hadid’in Zayn Malik’le ilişkisinden beş yaşında Khai adında, Bradley Cooper’ın da Irina Shayk’la ilişkisinden sekiz yaşında Lea adında kızları var.

İki yıldız isim de daha önceleri pek çok kez kızlarının hayatlarındaki en büyük öncelikleri olduğunu belirtmişti.

Hal böyleyken iki küçük kızın anlaşmaları ve iyi arkadaş olmaları Gigi Hadid ve Bradley Cooper için bu ilişkiyi ilerletmek konusunda cesaret verici oldu.

ANNE ONAYINI DA ÇOKTAN ALMIŞ

Söylenenlere göre damat adayı Bradley Cooper Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin hayatları üzerinde büyük etkisi olan anneleri Yolanda Hadid’in de kalbini kazanmış ve onayını almış durumda, bu da ilişkilerini olumlu yönde etkiliyor.

