YaÅŸÄ± 60'Ä± geçince krize girip gençlik sevdasÄ±na kapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±... YÄ±llarca kaçtÄ±ÄŸÄ± gerçeÄŸi artÄ±k kabullendi: "Benim son kullanma tarihim yaklaÅŸÄ±yor"

HayatÄ±n, herkes tarafÄ±ndan kabul edilmesi gereken bazÄ± gerÃ§ekleri var... Bunlardan biri insan Ã¶mrÃ¼nÃ¼n sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu diÄŸeri de akÄ±p geÃ§en yÄ±llarÄ±n insanÄ±n Ã¼zerinde asla silinmeyecek izler bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±.

Ä°ster ÅŸanÄ± dÃ¼nyayÄ± tutan biri olun, ister sadece yakÄ±n Ã§evresinin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± biri, bu durum herkes iÃ§in geÃ§erli.

Ä°nsanlar doÄŸar, bÃ¼yÃ¼r, meslek edinir, o meslekte bir zirveye Ã§Ä±kar ve sonra da sÄ±ra usul usul merdivenleri inmeye yani yerini genÃ§ nesillere bÄ±rakmaya gelir.

AdÄ±nÄ±z Brad Pitt olsa bile!

Son yÄ±llarda eski karÄ±sÄ± Angelina Jolie ile bir tÃ¼rlÃ¼ bitmek bilmeyen hesaplaÅŸmasÄ±yla konuÅŸulan Brad Pitt, sonra da kendisinden genÃ§ sevgilisi Ines de Ramon ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiyle gÃ¼ndeme gelir oldu.

Elbette eski evliliÄŸinden sahip olduÄŸu altÄ± Ã§ocuÄŸunun ona sÄ±rt Ã§evirmesi de var.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± 62 yaÅŸÄ±ndaki Brad Pitt, yÄ±llar yÄ±lÄ± hep gÃ¼ndemde....

BRAD PITT BÄ°LE YILLARDAN NASÄ°BÄ°NÄ° ALIYOR... TABÄ°Ä° KÄ° HERKESTEN DAHA AZ!
Pitt, bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla kendisi de kabulleniyordur ki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kÄ±smÄ±nÄ± fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne borÃ§lu.

Daha Ã¶nceki adÄ±mlarÄ±nÄ± bir kenara koyarsak Brad Pitt, Thelma ve Louise adlÄ± filmdeki bebek yÃ¼zlÃ¼, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle hafÄ±zalara yer etti.

Elbette yine o filmdeki Ã¼stsÃ¼z sahnelerini de yabana atmayalÄ±m.

Onun ardÄ±ndan da kariyerinde kimse onu tutamadÄ± zaten. YÄ±llar yÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden biri olarak bilindi. AslÄ±nda hala da bu unvanÄ±nÄ± tam olarak elinden alabilen yok.

Brad Pitt, daha Ã¼nlÃ¼ olmadan Ã§ok Ã¶nce yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã§evresinde Ã¼n salmÄ±ÅŸtÄ±.

'SON KULLANMA TARÄ°HÄ°M YAKLAÅžIYOR'
DiÄŸer yandan artÄ±k 70'li yaÅŸlarÄ± iÃ§in Ã¶nÃ¼nde az bir zaman kalan Brad Pitt, yerini usul usul kendisinden sonra gelen genÃ§ kuÅŸaklara devretmeye gÃ¶nÃ¼llÃ¼.

Daha geÃ§en sene 33 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Ines de Ramon'a uyum saÄŸlamak ve onun yanÄ±nda fazla yaÅŸlÄ± gÃ¶rÃ¼nmemek iÃ§in giyimini kuÅŸamÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Pitt'in orta yaÅŸ bunalÄ±mÄ±na girdiÄŸi konuÅŸuluyordu.

Bu durum bir noktaya kadar doÄŸru olsa da Pitt, kendisi de bu gerÃ§eÄŸi Ã§arpÄ±cÄ± bir biÃ§imde itiraf etti zaten: "Hepimizin bir son kullanma tarihi var. Benimki yaklaÅŸÄ±yor. GenÃ§ neslin Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±nda bir sakÄ±nca gÃ¶rmÃ¼yorum."

AslÄ±nda Brad Pitt'in yaÅŸ almayÄ± ve kendini geri plana Ã§ekmeyi bu kadar kolay kabullenmesinin bir nedeni de var.

Brad Pitt, iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki Ines de Ramon ile aÅŸk yaÅŸÄ±yor. Daha geÃ§en yÄ±l, Pitt'in orta yaÅŸ bunalÄ±mÄ±na girdiÄŸi ve sevgilisinin yanÄ±nda yaÅŸlÄ± gÃ¶rÃ¼nmemek iÃ§in giyim tarzÄ±nÄ± ona uydurduÄŸu konuÅŸuluyordu.

SADECE FÄ°ZÄ°KSEL Ã–ZELLÄ°KLERÄ°YLE ANILMAK Ä°STEMÄ°YOR
SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Brad Pitt de aslÄ±nda mesleÄŸinde edindiÄŸi bu ÅŸÃ¶hretin perde arkasÄ±nda eÅŸine az rastlanÄ±r fiziksel Ã§ekiciliÄŸinin etkisi olduÄŸunu biliyor.

Bir kaynak bu konuda "Brad, gerÃ§ekten yetenekli bir oyuncu olduÄŸunu kanÄ±tlamak iÃ§in gerÃ§ekten Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ama Ã§oÄŸu zaman bu kolay deÄŸildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ insanlar ona bakÄ±nca ilk olarak gÃ¼zel bir yÃ¼z gÃ¶rÃ¼yordu. Sonra da bir oyuncuyu" diye anlattÄ± durumu.

Her ne kadar Brad Pitt'in fiziksel olarak kendini bÄ±rakmak gibi bir niyeti olmasa da yine de kendisinden sonra gelen genÃ§ nesillerin yolunu aÃ§makta da kararlÄ±.

ARTIK DAHA FARKLI SENARYOLAR Ä°STÄ°YOR: Ä°ÅŸin bir de baÅŸka bir boyutu var... Brad Pitt, aslÄ±nda sahip olduÄŸu gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸten de gayet memnun. Hatta bununla gurur duyuyor. Ama yine de perdedeki kiÅŸiliÄŸini yeniden yaratmak ve hayat deneyimini yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlere de yansÄ±tmak istiyor. Bir kaynak, Pitt'in son zamanlarda bu tip senaryolara ilgi gÃ¶sterdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

CLOONEY DE ARTIK KAMERA KARÅžISINDA Ã–PÃœÅžMEYECEK
Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... ArtÄ±k fiziksel Ã¶zelliklerini tamamen deÄŸilse bile yine de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nden Ã§ekmek isteyen tek kiÅŸi Brad Pitt deÄŸil...

Onun Wolfs adlÄ± filmde birlikte rol aldÄ±ÄŸÄ± George Clooney de ona benzer bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce iÃ§inde.

Amal Clooney ile mutlu bir evliliÄŸi olan 63 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk babasÄ± George Clooney de kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce benzer bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Clooney, artÄ±k yaÅŸÄ±nÄ± baÅŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden de kadÄ±n rol arkadaÅŸlarÄ±yla Ã¶pÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ sahnelerde oynamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
BAKMADAN GEÇME!