Yaşı 60'ı geçince orta yaş krizine girmişti... Derdinin dermanını genç sevgilisi buldu: Bebek odası hazırlanıyor!

Elbette o da bu söylentilerden haberdar olmalı ama yine de giyim tarzını değiştirmedi.

Yine başka iddialara göre onun bu şekilde giyinmesinde genç sevgilisi Ines de Ramon'un da büyük etkisi var... Mücevher tasarımcısı olan de Ramon, söylenenlere göre sevgilisinin giyimini kuşamını da etkiledi.

Son günlerde ise Pitt ile 29 yaş genç sevgilisi Ines de Ramon ile ilişkisinde bir adım daha ileri gittiği konuşuluyor....

AYNI ÇATI ALTINA GİRDİLER

Brad Pitt ile Ines de Ramon artık el ele kırmızı halıya çıkıyor, sokaklarda geziyor, özel günleri birlikte kutluyor epeydir. Ama hayatlarında yeni bir sayfa açtılar ve artık aynı çatı altında yaşamaya başladılar.

Yine söylentilere bakılırsa Brad Pitt artık hayatıyla ilgili planlar yaparken bunlara sevgilisini de dahil ediyor...

Gala programlarını, seyahatlerini sevgilisine de önceden söylüyor ve böylece Ines de kendi programını ona göre ayarlıyor.

Pitt ile de Ramon'a yakın kaynakların söylediğine göre artık çift, işleri bittiğinde aynı evin kapısından içeri giriyor ve hayatı tamamen paylaşıyorlar.

SEVGİLİSİ ÇOCUK ODASI HAZIRLIYOR

Her ne kadar Angelina Jolie ile ortak çocuklarıyla görüşmüyor olsa da Brad Pitt, aşk hayatında Ines de Ramon sayesinde mutluluğu ve huzuru buldu.

Hatta başka bazı söylentilere göre de çift çocuk bile düşünüyor. Ines de Ramon ise çocuk odası hazırlıklarına çoktan başladı.

Kısa bir süre önce annesi Jane Pitt'i kaybeden Brad Pitt, tıpkı boşanma davasında olduğu gibi bir kez daha Ines de Ramon'un kollarında acısını teselli ediyor.

Uzun sözün kısası, her ne kadar çiftten henüz öyle bir haber gelmemiş olsa da görünüşe göre Brad Pitt ile Ines de Ramon resmen evlenerek ya da sevgili olarak uzun süre hayatı paylaşacaklar gibi görünüyor.

1963 doğumlu Brad Pitt ile 1992'de dünyaya gelen Ines de Ramon arasında kuşak farkı var. Ama buna rağmen genç sevgilisi Pitt'e her anlamda iyi geldi.