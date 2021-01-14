Örnek çift: Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu

Hayvansever kimliğiyle bilinen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yaptıkları hareketle takdir topladı. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre çiftin, Sarıyer'deki evlerinin önüne sokak hayvanları için kulübe yaptırdığı görüldü.



Yaptırdıkları kulübenin içine battaniye de koyan ünlü oyuncular, eksilen su ve mamaları, her gün tamamlıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'i kucağına alan Kobal ve İmirzalıoğlu'nun, başka bölgelere de barınak yaptırdığı öğrenildi.



Evlerinde köpek ve kedi de besleyen ikilinin, sokakta gördüğü yaralı hayvanları ise veterinere götürüp, tedavi ettirdikleri de ortaya çıktı.





