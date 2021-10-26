Orlando Bloom'un Katy Perry'ye aşk bakışı olay oldu: Neden ağlıyorum ben?

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İLK GÜNKÜ HEYECAN

Bundan iki yıl önce bir Sevgililer Günü'nde nişanlandıklarını ilan etmişlerdi. Aradan geçen zaman içinde bir bebekleri oldu. Önceki gün de yeni yaş mutluluğunu yaşadılar. O kutlama sırasında çekilen ve Instagram'da paylaşılan fotoğraf ise aralarındaki aşkın hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu gözler önüne serdi.

BEĞENİ YAĞDI

Ünlü şarkıcı Katy Perry, önceki gün 37 yaşına girdi. Mutluluğunu da nişanlısı Orlando Bloom ile ve ailesiyle birlikte kutladı. Bloom'un Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf ise takipçilerini mutlu etti ve tebrik mesajları yağdı.

'BUGÜN VE HER GÜN SENİ KUTLAYACAĞIM'

44 yaşındaki Orlando Bloom, Katy Perry'nin doğum gününü bir sosyal medya mesajıyla kutladı. O paylaşımda Bloom'un sevgilisine yönelttiği aşk dolu bakışlar da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bloom'un, "Bugün ve her gün seni kutlayacağım, seni seviyorum" yazdığı bu paylaşımına takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.

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'EN TATLI ÇİFT'

Bir takipçisi Perry ile Bloom'u 'Bütün zamanların en sevimli çifti diye tanımlarken bir diğeri de "Neden ağlıyorum?" yazdı. Bloom'un birçok takipçisi Perry ile Bloom'un bu pozunu "Çok güzel" bulduklarını belirtti.

ALTIN KÜRE GECESİ AŞK DOĞDU

Katy Perry ve Orlando Bloom aşkı bir Altın Küre ödül töreninde başladı. The Mirror gazetesine konuşan 43 yaşındaki Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry ile tanıştığı geceyi ve hissettiklerini anlattı. Bloom'un anlattığına göre ünlü oyuncu ve 35 yaşındaki Katy Perry, 2016 yılındaki Altın Küre (Golden Globes) ödülleri gecesinde tanıştılar. Anlattığına göre Bloom'un Perry'ye bir kez yakından bakması da ona aşık olmasına yetti.

'HAMBURGER YERKEN KALBİM ONA KİLİTLENDİ'

Orlando Bloom, Katy Perry'nin, dikkatini çektiği ilk anları şöyle anlattı: "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Ooo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim."

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DENZEL WASHINGTON DA OLAYLARIN TANIĞI

Katy Perry'nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de anlattı. Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp karar verdi. Denzel Washington'ın yanına giden Orlando Bloom, hemen o masaya gidip meslektaşına "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu. Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sırada aynı masada oturan Perry'ye göz kırptı.

İKİSİ DE DAHA ÖNCE EVLENİP BOŞANDI

Katy Perry, daha önce oyuncu Russell Brand ile kısa süren bir evlilik yaşamıştı. Hindistan'da evlenen çiftin birlikteliği fazla uzun sürmedi. Perry, ilk evliliğini 2010 yılında oyuncu Russell Brand ile yaptı. Ama bu evlilik sadece iki yıl sürdü. Brand, geçen yılın son aylarında bir röportajda Katy Perry ile evliliğine ilişkin konuşmuş ve o dönemi "kasırga gibiydi" diye nitelendirmişti. Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 yılları arasında model Miranda Kerr ile evliydi. Çiftin Flynn Christopher adında 10 yaşında bir oğlu oldu. Annesiyle birlikte yaşayan Flynn, zaman zaman babası ve onun nişanlısıyla da buluşup iyi vakit geçiriyor.

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SÖYLENTİLERE KLİBİYLE NOKTA KOYMUŞTU

Katy Perry, hamilelik iddialarına son noktayı yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla koymuştu. Ünlü şarkıcı Never Worn White adlı şarkısının klibinde büyüyen karnını da gözler önüne sermişti. Perry, yine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak" diye yazmıştı.

YARDIM KAMPANYASI

Paylaşımda "Dünyaya hoş geldin Daisy Dove Bloom. İyi niyet elçilerimiz Orlando Bloom ve Katy Perry'nin kızlarını tanıştırmaktan onur duyarız" denildi. Bu duyuru, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç bebekler ve anne adayları için başlatılan bir kampanyanın da ilk adımı oldu. Katy Perry'nin anne olduğunu duyurduğu fotoğrafta tırnağını da kızının adındaki Daisy'ye (Papatya) uygun oje sürmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

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