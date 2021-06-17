Geceliği 5 Bin Euro'ya lüks tatil: Köpeğini bile yanında götürdü

NUGGET DA YANINDA

Geçen yılın Ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kız bebek sahibi olan Orlando Bloom ile Katy Perry, bir süredir Venedik'te tatil yapıyor. Bloom'un, eski eşi model Miranda Kerr'den dünyaya gelen oğlu Flynn'in yanı sıra minik Daisy ve bazı yakın aile üyelerinin de eşlik ettiği çift, her yıl milyonlarca turist çeken Venedik'in en lüks otellerinden birini seçti konaklamak için. Perry ve Bloom'un Instagram paylaşımlarında, güzel şarkıcının köpeği Nugget'ı da evde bırakmadığı, tatile götürdüğü ortaya çıktı.

GECELİĞİ 5 BİN EURO

Gösteri dünyasının en çok kazanan ünlüleri arasında yer alan Katy Perry ile Orlando Bloom, Venedik'in en lüks otellerinden birinde konaklıyor tatilde. Büyük Kanal'ın (Grand Canal) hemen yanında yer alan otel, 16'ncı yüzyılda inşa edilen tarihi Papadopoli Sarayı'nda bulunuyor. Ünlü çiftin kaldığı suitin bir gecelik fiyatının ise 5 Bin Euro olduğu belirtiliyor.



SUİTTE KALIYORLAR

Perry ile Bloom'un kaldığı otel, misafirlerine suitlerin yanı sıra daireler de sunuyor. Her biri farklı bir dönemi yansıtan tarzda dekore edilen bu suit ve dairelerin, süslemeleri de dikkat çekiyor. Aileler için rahat bir konaklama imkanı sunan otel, Venedik'in "tam kalbinde" bulunuyor.





SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPIYORLAR

Orlondo Bloom ve Katy Perry, Venedik'e geçen hafta sonu ulaştı. Otele bir deniz taksiyle giden ünlü çift ve beraberindekiler, otel çalışanları tarafından karşılandıktan sonra kendileri için ayrılan suite yerleşti. Ünlü çift, Venedik'te çektikleri fotoğrafları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.





ZENGİN ÇİFT

Müzik dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri olan Katy Perry'nin tek kazancı albümleri değil. Perry, bir dönem görev yaptığı American Idol adlı müzik yarışmasında seçici kurul üyeliği yaptığınde rekor bir ücret aldı. Perry'nin toplam servetinin 330 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Ünlü şarkıcı aynı zamanda ayakkabı tasarlayarak moda dünyasına da adım attı. Buradan da yüksek bir gelir elde ediyor.





TOPLAM SERVETLERİ 400 MİLYON DOLARA YAKIN

Orlando Bloom'un toplam serveti ise 50 milyon doların üzerinde. Buna sahip olduğu gayri menkuller dahil değil. Bloom ve Perry'nin toplam servetlerinin 400 milyon dolara yakın olduğu belirtiliyor.

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