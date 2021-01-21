NiÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde izledi: Bir gÃ¼n kÄ±zÄ±mÄ±z da gÃ¶recek

Beyaz bir elbiseyle sahneye Ã§Ä±kan Perry'nin o anlarÄ±nÄ± da niÅŸanlÄ±sÄ± Orlando Bloom, Instagram'ta takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Bloom, niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± gurur gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde izlediÄŸini belirterek, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±nÄ±n da bir gÃ¼n annesinin tarihte aldÄ±ÄŸÄ± bu rolÃ¼ gÃ¶receÄŸini belirtti. NiÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n o anlarÄ±nÄ± gururundan kaynaklanan gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde izlediÄŸini belirten Bloom, tarihin bu noktasÄ±nda iyileÅŸeceklerini, birleÅŸeceklerini ve sevgiyi umut ettiklerini belirtti. Etkinlik kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Jennifer Lopez, John Legend, Lady Gaga, Demi Lovato ve Bruce Springsteen'in de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ sahne aldÄ±. Lopez, ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± sÃ¶ylemeden Ã¶nce sahneye Ã§Ä±karken bir resmi gÃ¶revli eÅŸlik etti.Â Beyazlar giyen Jennifer Lopez'in bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan "parlak Ä±ÅŸÄ±k" olarak nitelendirildi.Â TÃ¶rende sahne alan Ã¼nlÃ¼lerden biri de Lady Gaga idi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ABD milli marÅŸÄ±nÄ± seslendirdi. KadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± genellikle beyaz giymeyi tercih ederken Lady Gaga, her zamanki tarzÄ±nÄ± bozmadÄ±.Â Bruce Springsteen de yemin tÃ¶reni etkinliklerinde sahneye Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±ndaydÄ±.Â John Legend, havanÄ±n soÄŸuÄŸundan etkilenmemek iÃ§in paltosu ve atkÄ±sÄ±yla sahneye Ã§Ä±ktÄ±.











