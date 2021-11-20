Yakışıklı oyuncu annesinin görüntülerini paylaştı: 80 yaşına geldiğine inanmayan bir tek ben miyim?

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INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Bloom, annesi Sonia Constance Josephine Copeland'ın, bahçede kuş cıvıltıları ve inek sesleri arasında dans ettiği bir videosuna Instagram sayfasında yer verdi.

'80 YAŞINA GELDİĞİNE İNANMAYAN BİR TEK BEN MİYİM?'

Ünlü oyuncu "Annemin bu ay 80 yaşına gireceğine inanmayan tek kişi ben miyim?" diye yazdı. Oyuncunun bu paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

AYNI BENİM ANNEM GİBİ

Bloom'un bu paylaşımına yorum yazanlardan biri ünlü model Helena Christensen'di. Model Bloom'un annesini kendi annesine benzetti. Oyuncunun birçok takipçisi kendileri de 80 yaşına geldiğinde tıpkı Bloom'un annesi gibi olmak istediklerini belirtti.

SEVDİĞİ BESTECİNİN ADINI OĞLUNA VERDİ

Orlando Bloom'un annesi Sonia, bir yabancı dil okulunun müdürüydü. Aynı zamanda sanata da çok meraklıydı. Hatta oğluna isim seçerken de en sevdiği İngiliz besteci olan Orlando Gibbons'tan esinlendi. Orlando Bloom'un yanı sıra Samantha adında bir de kızı olan Sonia, çocuklarını küçük yaşta sık sık tiyatroya götürürdü. Ayrıca Orlando ve Samantha'yı da sanata yönelmeleri konusunda özellikle de drama dersleri almaları içir cesaretlendirdi. Orlando Bloom'un mesleğini seçmesinde de annesinin büyük rolü oldu.

ANNE GİBİ DOST OLMAZ!

Gösteri dünyasının annesiyle çok iyi geçinen tek ünlüsü Orlando Bloom değil. Film galalarında bir koluna sevgilisini, diğerine annesini takıp giden ünlüler de var, birlikte mutfağa girip yemek yapan da. İşte yakışıklı ünlüler ve anneleri.

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LEO VE ANNESİ IRMELIN

Leonardo DiCaprio, Hollywood'un annesiyle en sık görüntülenen ünlülerinden biri. Ünlü oyuncu ile annesi Irmelin Indenbirken'in kırmızı halıda da basketbol maçlarında da yan yana görmek mümkün.

KIRMIZI HALIDA EL ELE

Bradley Cooper, bir dönem gala gecelerine annesi Gloria Campano ile katılıyordu. Hayatına giren sevgililerinin yeri ayrı, annesinin yeri ayrı onun için. Oscar töreninde de o dönem birlikte olduğu Irina Shayk'ı bir yanına, annesi Gloria'yı diğer yanına alıp gitmişti Cooper.

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ANNESİNİN OĞLU

Keanu Reeves'in annesi Patricia Taylor'ı görünce ünlü oyuncunun geçen yıllara rağmen neden hala yaşlanmadığı sorusu da yanıtlanmış oluyor. Genlerini annesinden alan Reeves, giysi tasarımcısı olan annesiyle önemli ödül gecelerine de birlikte katılıyor kimi zaman.

MUTLU AİLE BABASI ANNESİYLE DE İYİ GEÇİNİYOR

David Beckham, dört çocuklu geniş bir ailenin babası. Kendi ailesi yanında anne ve babasına da vakit ayırıyor yoğun programı arasında. Özellikle de annesi Sandra Georgina West ile arası çok iyi. Kimi zaman onu da çocuklarını da yanına alıp mutfağa giriyor, kimi zaman da annesiyle baş başa yemeğe çıkıyor.

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ÇOKTAN AFFETTİ

Hugh Jackman ile annesi Grace McNeil'ın öyküsü ise başka türlü. Çocukları küçük yaştayken ailesini terk edip Avustralya'dan İngiltere'ye giden Grace, onları uzun süre görmedi. Aradan geçen yıllar içinde ise çok şey değişti. Jackman, ilerleyen yıllarda annesini affetti ve onunla yeniden görüşmeye başladı. Şimdi sık sık sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşıyor.