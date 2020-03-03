Haber Giriş: 03.03.2020 - 11:27,
Orkun Işıtmak sevgilisi Merve Yorgancılar ile nişanlandı
Youtube'da yayınladığı videolar ile tanınan Orkun Işıtmak evlilik yolunda ilk adımı attı. Işıtmak, bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nişanlandı.
Orkun Işıtmak bir süredir aşk yaşadığı Merve Yorgancılar ile nişanlandı. Ünlü Youtuber haberi sosyal medyadan duyurdu.
Nişan töreninden kareleri paylaşan Işıtmak, "Lütfen nazar değmesin. Bu youtuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular..." ifadelerini kullandı.
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