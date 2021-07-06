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Haber Giriş: 06.07.2021 - 13:54 | Son Güncelleme:

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay - Seda Han ile nişanladı

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Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay - Seda Han ile nişanladı

Orhan Gencebay ile Sevim Emre’nin oğlu Gökhan Gencebay evlilik yolunda ilk adımı attı. Uzun zamandır aşk yaşadığı Seda Han ile nişanlandı.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre’yi nişan heyecanı sardı. Oğulları Gökhan Gencebay 2016’dan bu yana aşk yaşadığı Seda Han ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Sevim Emre, ‘Günün adı mutluluk! Yavrularım’ mesajını paylaştı. 

Orhan Gencebayın oğlu Gökhan Gencebay - Seda Han ile nişanladı

Kariyerine oyuncu olarak devam eden Gökhan Gencebay, Barbaros dizisinin kadrosunda yer alıyor.

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