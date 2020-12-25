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Haber Giriş: 25.12.2020 - 07:57 | Son Güncelleme:

Orhan Gencebay ‘Yalaka’ sözünü affetmedi

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Orhan Gencebay ‘Yalaka’ sözünü affetmedi
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SANATÇI Orhan Gencebay’a Instagram üzerinden “Yalaka” diye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 1500 lira adli para cezası verildi.

Sanık S.S. hakkında şikâyetçi müdahil Orhan Gencebay’ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Sanık, alınan ifadesinde yazıyı hakaret değil espri amaçlı yazdığını belirterek özür diledi. Mahkeme, sanığın olay tarihinde Instagram’da söz konusu paylaşımda bulunarak müştekiye yönelik hakarette bulunduğu ve bu şekilde yüklenen suçu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi. Sanık S.S.’yi hakaret suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bunun 20 eşit taksitle ödenmesini hükmetti.

 

 

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