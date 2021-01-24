MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriTalihsiz kaza! Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu
GeriMagazin Talihsiz kaza! Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 02:07 | Son Güncelleme:

Talihsiz kaza! Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Talihsiz kaza! Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu
Abone Olgoogle-news

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. Orhan Gencebay’ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay hayranlarını korkuttu! Sevilen sanatçı Orhan Gencebay talihsiz bir kaza geçirerek parmağını kırdı. Evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Gencebay sol işaret parmağını kırdı.

Tek başına yürüyüş yapan Orhan Gencebay’ın bir çukura takılarak yere düştüğü öğrenildi. Hemen eve giden Gencebay hayat arkadaşı Sevim Emre ile hastaneye gitti.

Yapılan incelemelerin ardından Gencebay'ın sol el işaret parmağının kırık olduğu tespit edildi. Gencebay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle