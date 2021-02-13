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Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:37 | Son Güncelleme:

Orhan Gencebay: Nazara geldik!

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Orhan Gencebay: Nazara geldik!
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Geçtiğimiz günlerde sahilde yürürken düşüp parmağını kıran Orhan Gencebay, önceki gün Sevim Emre’yle çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.

İŞARET PARMAĞI KIRILDI
Orhan Gencebay geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşmüş, sol elinin işaret parmağı kırılmıştı. Parmağı ve eli atele alınan ünlü sanatçı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Sevim Emre’yle beraber alışverişe çıkan Orhan Gencebay, mağazaları dolaşırken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Orhan Gencebay: Nazara geldik

HAYRANLAR DUYGULANDIRIYOR
Fotoğraf çekmek isteyen muhabirleri kırmayan Orhan Gencebay, objektiflere tek başına poz verdi. Parmağı için “Nazara geldik. Ufak bir kaza geçirdim ama şimdi çok iyiyim” diyen Gencebay, hayranlarının ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyledi: “Her yerde hayranlarımın olması beni duygulandırıyor. Başıma bir şey geldiğinde hemen ulaşmaya çalışıyorlar.”

 

Orhan Gencebay’ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, sanatçının elini eskisi gibi kullanabilmesi için fizik tedavi göreceğini söyledi.

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