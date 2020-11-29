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Haber Giriş: 29.11.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Orhan Baba ortaya çıktı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Orhan Baba ortaya çıktı
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Orhan Gencebay, uzun bir aradan sonra Etiler’de görüntülendi.

Otomobilin içinde muhabirlerin sorularını cevaplayan Gencebay, “Herkes gibi evde bekliyoruz. Maskemizi takıyoruz, mesafemize dikkat ediyoruz, evden çıkmıyoruz. Böyle yapmak zorundayız. Böyle yaparsak kurtuluruz. Korona denen bu virüsü mutlaka yeneceğiz ve gidecek. Sakin ve sabırla bekleyelim. Gerekenler yapılıyor. Yalnız sabır ve saygıyla davranalım. Denilenleri yapalım ki hem kendimizi koruyalım hem de karşımızdakini” diye konuştu.

Orhan Baba ortaya çıktı


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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