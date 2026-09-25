Orayı boşandıktan sonra yuvası yapmıştı… Son evini de sattı, memleketinden kaçıp gidecek

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Angelina Jolie ve Brad Pitt, yani bir zamanlar hayranlarının adlarını birleştirip onlara taktığı lakapla anılan Brangelina çifti aşkları bitip yollarını ayırdıktan sonra kanlı bıçaklı birer düşmen oldular.

2014’te evlenip 2016’da yollarını ayıran ikilinin boşanma davaları Aralık 2024’te sona erdi. Ancak ikilinin Fransa’daki şatoları ve üzüm bağlarının paylaşımı için açılan dava hâlâ sürüyor.

Brad Pitt yoluna 3 senedir birlikte olduğu Ines de Ramon’la devam ederken Angelina Jolie ise uzun süredir yalnız.

Ayrılıklarından sonra üçü evlatlık üçü biyolojik altı çocuklarını yanına alan Angelina Jolie kendini onlara adamış, bir yandan da önemli filmlerde rol almaya devam etmişti.

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Kariyerinin başından beri dünyayı gezen, savaş ve yoksulluktan etkilenen ülkeleri ziyaret edip barış elçiliği yapan Angelina Jolie çocuklarını da bu ülkelerden evlat edinmişti.

Yıldız oyuncunun Brad Pitt’le olan hukuk savaşı yüzünden çok yıprandığı ve yorulduğu, hayatına ABD dışında, hep ziyaret ettiği ve çok sevdiği bu ülkelerden birinde devam etmek istediği uzun zamandır konuşuluyordu.

New York’taki dairesini zaten çoktan satan Jolie, satışa koyduğu ve bir süredir alıcı beklediği son evi, California Los Feliz'deki malikanesi de sonunda 24,75 milyon dolara satıldı.

Bu satış Angelina Jolie’nin ABD’yi terk etme planının son aşaması olacak.

Tüm çocukları artık reşit olan ve bir bir evden ayrılan ünlü oyuncu kendine uzak diyarlarda yeni bir hayat kurmaya artık hazır.

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Yıldız oyuncu bu geniş mülkü 2017 yılında, Brad Pitt'ten ayrılmasının ardından yaklaşık aynı fiyata (24,5 milyon dolar) satın almıştı. Evini 30 milyon dolara satışa çıkaran Jolie daha fazla beklemek istemediği için fiyatta büyük bir indirime gitmek zorunda kaldı.

Daha önce efsane yönetmen Cecil B. DeMille'e ait olan yaklaşık 1.000 metrekarelik evde altı yatak odası ve 10 banyo bulunuyor. Hollywood yıldızının mayıs ayında yaklaşık 30 milyon dolara satışa çıkardığı ev, beş ayın sonunda alıcı buldu.

1913 yılında inşa edilen ev, yaklaşık 8 dönümlük bir arazi üzerinde yer alıyor ve hem çevredeki Hollywood Tepeleri'nin hem de Griffith Gözlemevi'nin manzarasına sahip. Evin iç kısmında çiftlik evi tarzı bir mutfak, çeşitli yaşam alanları ve bir kütüphane odası bulunuyor. Ayrıca evde bir çay evi, şarap mahzeni, spor salonu ve bodrum katında bir çamaşır odası da mevcut. Arka bahçeyi kaplayan yemyeşil çimler, sıcak havalarda serinlemeye olanak tanıyan büyük bir yüzme havuzuna uzanıyor. Mülkün kendisi de yüksek bitkiler ve ağaçlarla çevrili.

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Jolie'nin evi satma kararı, çocuklarının evden ayrılmasının ardından bundan sonraki adımlarının belli olduğu bir döneme denk geldi. Yakınları ünlü oyuncunun Los Angeles'tan ayrılmayı planladığını ancak henüz kendine yeni bir yuva belirlemediğini öne sürdü. İçeriden edinilen bilgiye göre ünlü yıldız, kendisine ait bir evin de bulunduğu Kamboçya dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yeni hayatını kurmaya başlayacak.

Jolie, daha önce The Hollywood Reporter ile yaptığı bir röportajda, günün birinde Los Angeles'tan ayrılacağına dair söylentileri alevlendirmişti. Oyuncu o dönemde verdiği demeçte, "Bu şehirde büyüdüm. Boşanma süreci nedeniyle burada kalmak zorundayım ama çocuklar 18 yaşına gelir gelmez buradan ayrılabileceğim" demişti.

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"Kalabalık bir aileniz olduğunda, onların mahremiyet, huzur ve güvenlik içinde olmalarını istersiniz. Şu an çocuklarımı büyütmek için bir evim var ama burası bazen... Dünyanın dört bir yanında bulduğum o insanlık hali, burada büyürken gördüğümden çok farklı."

Jolie ayrıca Kaliforniya'dan ayrıldıktan sonra "Kamboçya'da bolca vakit geçireceğini; dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar aile üyelerini ziyaret ederek zaman harcayacağını" da ifade etti.

Bu ayın başlarında, Jolie ve Pitt'in oğlu Maddox, babasının soyadını bırakan bir diğer çocukları oldu. 25 yaşındaki Maddox, tıpkı kendisinden küçük kardeşi 20 yaşındaki Shiloh'nun izinden giderek, yasal yollarla Pitt soyadını isminden çıkardı.

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Öte yandan 21 yaşındaki Zahara ile 18 yaşındaki ikizler Vivienne ve Knox da babalarının soyadını gayriresmî olarak kullanmayı bıraktılar ve bu değişikliği yasal hale getirmeyi planlıyorlar.

Temmuz 2024'te çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh'nun avukatı, genç kızın 62 yaşındaki babasının soyadını bırakma kararına ilişkin bir açıklama yapmıştı. Shiloh, isim değişikliği başvurusunu mayıs ayındaki 18. doğum gününde yapmış ve bu durum Los Angeles Times gazetesindeki yasal bir ilanla kamuoyuna duyurulmuştu.

Jolie ve Pitt, 12 yıllık bir birliktelik ve iki yıllık evliliğin ardından 2016'da ayrılmış; boşanma süreçleri ise sekiz yıl sonra, Aralık 2024'te resmen sonuçlanmıştı.

Birbirleriyle anlaşmazlık yaşayan eski çift, ortaklaşa sahip oldukları Fransız şaraphanesi Chateau Miraval konusundaki ihtilaftan kaynaklanan hukuki bir mücadele yürütüyor.

Pitt, Jolie'nin kendisine haber vermeden hisselerini Rus milyarder Yuri Shefler'e sattığını ve böylece birbirlerinin bilgisi olmadan satış yapmama yönündeki anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürüyor.