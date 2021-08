Öpüşmeye siper oldu: Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in aşk ateşi sönmedi

Jennifer Lopez ile Ben Affleck ya da basının onlara taktığı isimle Bennifer 2.0, önceki gün de Brentwood'da birlikte vakit geçirdiler. Daha sonra Jennifer Lopez'in asistanı da onlara katıldı. Görünüşe göre, JLo ile asistanı daha sonra bir başka randevuya gidecekti. Bu yüzden de Lopez ile Affleck'in ayrılması gerekti.





BİRBİRLERİNDEN ZOR AYRILDILAR

Bennifer çifti, ayrılmadan önce birbirlerini uzun bir öpücük yağmuruna tuttu. Bu arada paparazziler de onları yine yalnız bırakmadı. Lopez'in asistanı, çiftin öpüşürken görüntülenmesini önlemek için kameraların önünde durup onlara siper olmaya çalıştı. Fakat bunda da çok başarılı olamadı.





GAZETECİLERLE KONUŞMADI

Lopez ile Affleck birbirlerinden güçlükle ayrıldı. Jennifer Lopez ile asistanı kendilerini almaya geren siyah renkli lüks araca doğru ilerledi. Lopez, bir yandan fotoğraf ve görüntü çekerken diğer yandan da kendisine selam verip soru soran gazetecilerle hiç konuşmadan aracına bindi.





YENİ SENARYO MU?

Bu arada Lopez'in asistanının elinde The Mother (Anne) yazılı bir taslak dosyası taşıdığı görüldü. Güzel yıldız sevgilisinden ayrıldıktan sonra lüks bir restoranda yemeğe gitti. Bütün bunlar da Lopez'in yeni bir senaryo üzerinde çalıştığı iddialarını güçlendirdi.



O GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Lopez ve Affleck son olarak çıktıkları İtalya tatilinde bütün dikkatleri üzerlerinde toplamıştı. Lopez'in doğum günü için gittikleri tatilde sergiledikleri görüntüler, bazı kişiler tarafından "ayrı kaldıkları 17 yılın acısını çıkarıyorlar" bazı kişiler tarafından da "bu aşk reklam kokuyor" şeklinde yorumlanmıştı.



FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK

Bir dönem Bennifer olarak anılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. Her ne kadar bu film, her ikisinin kariyerinde de pek övünülmeyecek bir iç bıraksa da onlar bir süre nişanlı kaldılar. Fakat sonra yolları ayrıldı.





HER İKİSİ DE BAŞKALARIYLA AİLE KURDU

Ben Affleck, 2005 yılında Jennifer Garner ile evlendi ve üç çocuk sahibi oldu. Çift, 2015'te yollarını ayırmaya karar verdi. Bu arada Jennifer Lopez de Marc Anthony ile 2004 yılında evlendi. 2014'te boşanan çiftin ikiz çocukları oldu. Bu evliliğin ardından Lopez, Alex Rodriguez ile uzun bir ilişki yaşadı.



AŞK, KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Uzun ayrılığın ardından Lopez, nişanlandığı Rodriguez'den, Affleck de birlikte olduğu sevgilisi Ana de Armas'tan ayrıldı. Şimdi Bennifer 2.0 olarak adlandırılan çiftin aşkı ise kaldığı yerden devam ediyor.









