Onurcan Özcan kimdir? Onurcan Özcan’ın ölüm tarihi ne zaman?

Onurcan Özcan’ın ölüm tarihi ve nasıl öldüğü araştırılıyor. Onurcan Özcan kimdir neden öldü? Buğulu ses tonu ve şarkılara kattığı farklı yorumları ile ciddi kitlelere ulaşmayı başaran Onurcan Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti. İşte 21 yaşında hayatını kaybeden ve cenazesi İstanbul'a defnedilen Özcan’ın hayatı ile ilgili bilgiler...

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

Buğulu ses tonu ve şarkılara kattığı farklı yorumları ile ciddi kitlelere ulaşmayı başaran Onurcan Özcan, 21 yaşında hayata veda etti. Kendi yazdığı besteleri seslendiren Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla tanınıyordu. Çektiği videoları sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşan Onur Can Özcan, "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyordu.



ONUR CAN ÖZCAN’IN ÖLÜM TARİHİ NE ZAMAN?

Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti.

Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın cenazesi, İstanbul'da defnedildi.