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Onur Ünlü'nün bayram şansı! 200 bin lira...

#Onur Ünlü#Hazar Ergüçlü#Kıbrıs
Onur Ünlünün bayram şansı 200 bin lira...

Yönetmen Onur Ünlü, bayram tatilini sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün memleketi Kıbrıs’ta geçirdi.

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Ergüçlü’nün Kıbrıs’ta yaşayan ailesini ziyaret eden çift, ardından bir otelde sahneye çıkan Ziynet Sali’yi dinlemeye gitti.

Ergüçlü, Sali’yi dinlerken Onur Ünlü otelin kumarhanesinde kumar oynadı.

‘Jackpot’ yaparak, oyunun tüm kazancı olan 200 bin TL’yi kazanan Ünlü, sevinçten çığlık attı.

Hızlıca yerinden kalkan yönetmen, koşar adımlarla kasaya gidip parasını aldı. 

Hürriyet

Bayram tatili için sevgilisi Hazar Ergüçlü ile birlikte Kıbrıs’a giden Onur Ünlü, kumarda 200 bin TL kazandı.

KUMARLA BAŞI DERTTE!

Serdar Ortaç verdiği bir röportajda kumarın kendisine verdiği zararı anlatmıştı...

“Bak şimdi param yok oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum ilerde tekrar param birikirse yine oynar mıyım? O yüzden buna direkt “tövbe ettim bir daha oynamayacağım” diyemem. Yarın bir konser sonrası yine bir yere gidilir, o iradem var mı ona emin değilim! Oynamasam süper güzel olur, hayatım değişir! Ama mal da mülk de gözüm yok, bazısı hırslıdır 3 ev daha alırım der, kumardaki hırsımı hayatıma kullansam daha iyi olurdu!”

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“Kumarda 50 milyon dolar kaybettim. Ne apartmanlar, lüks daireler gitti! Mecidiyeköy’de 15 katlı plazam vardı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Akıllı adam bunu yapmaz. Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar.”

"Çok harcadım. Bir sürü parayı kumara harcadım. Bir sürü parayı da çevreme dağıttım. Borç isteyen herkese borç verdim. Geri alamayacağımı hiç düşünemedim ve hiçbirini de geri alamadım."


Serdar Ortaç vasiyetini açıkladıSerdar Ortaç açıkladığı vasiyetinde 30 milyonluk evini çalışanlarına bırakacağını söyledi.
daha fazla video içinSerdar Ortaç vasiyetini açıkladı
 

 

 

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#Onur Ünlü#Hazar Ergüçlü#Kıbrıs

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