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DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 07:50,Son Güncelleme:

Onur Ünlü: Hayatımı satıyorum

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Onur Ünlü: Hayatımı satıyorum
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LEYLA ile Mecnun dizisiyle tanınan senarist ve yönetmen Onur Ünlü, eşyalarını satılığa çıkardı.

‘hayatimisatıyorum.com’ isimli bir internet sitesi kuran Ünlü, film ve dizilerde kullandığı objelerle kişisel eşyalarını açık artırmayla satışa sundu. Ünlü, internet sitesinde, Altın Portakal ödülünü, ‘Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi’ filminde kullanılan klaket ve ‘Kırık Kalpler Bankası’ filminin ilk ve tek orijinal afişinin yanı sıra ‘Onur Ünlü’ye ait nesnelerle dolu sürpriz kutu’ ismiyle bir adet kutu ile üzerinde ‘Saçma zamanla anlam kazanır’ yazan bardak gibi birçok ürünü satışa çıkardı. İlginç proje, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. 

Onur Ünlü: Hayatımı satıyorum

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