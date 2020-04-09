Onur Tuna'nın yeni imajı!

Onur Tuna, bir süredir evinden çıkmıyor. Kendini salgın nedeniyle karantinaya alan oyuncu, imajını değiştirdi. Sakallarını kesip saçının yanlarını da kısaltan Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni görüntüsünü gözler önüne serdi.

'Beğenmeyene saygılar'

Sakalsız pozunu ilk olarak "Depresyon yaklaşıyor" notuyla paylaşan Tuna ardından yeni imajını beğenmeyen hayranlarına seslendi; "Rahatladım ve iyi geldi. Beğenmeyene saygılar, kökü bende derler ya"







SON 24 SAATTE YAŞANANLAR