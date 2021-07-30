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Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:51 | Son Güncelleme:

Onur Seyit Yaran'ın korunma talebi reddedildi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Onur Seyit Yaran'ın korunma talebi reddedildi

BEST Model Of Turkey 2016 birincisi oyuncu Onur Seyit Yaran, 22 Eylül 2020 günü kendisini silahla yaralayan ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tahliye edilen Serhat Okuducu’dan korunmak için mahkemeye başvurdu.

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Mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmadığı ve tek taraflı ısrarlı takibin bulunmadığı gerekçesiyle Yaran’ın korunma talebini reddetti. Okuducu’nun sosyal medyada “Yarım bıraktığım işi tamamlamaya geleceğim” şeklinde paylaşımlar yaptığını söyleyen Yaran, karara itiraz etti. 

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta 22 Eylül 2020'de saat 18.45 sıralarında meydana gelmişti. Dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran ve iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından şüpheli Serhat O., Onur Seyit Yaran'a ateş ederek omzundan yaralamıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansımıştı.

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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