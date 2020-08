Onur Can Özcan kimdir, ne zaman öldü? Onur Can Özcan'ın hayatı ve biyografisi

Buğulu ses tonu ve şarkılara kattığı farklı yorumları ile ciddi kitlelere ulaşmayı başaran Onur Can Özcan, 21 yaşında deniz kazası sonucu hayatını kaybetti. Şarkıları halen dinlenen genç müzisyen YouTube'da yayınladığı videolarla biliniyordu.

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

Onur Can Özcan, 6 Kasım 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan bir isimdi. Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla biliniyor.

ÖLÜMÜ

Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti. 3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 rrkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onur Can Özcan'a (21) ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.