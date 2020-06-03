Onur Can Özcan kimdir, ne zaman öldü? İşte Onurcan Özcan hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler
Genç yaşta hayatını kaybeden Onur Can Özcan ölüm yıl dönümününde unutulmadı. Onur Can Özcan vefatının 2. yılında sevenleri tarafından anılıyor. Peki, Onur Can Özcan kimdir, ne zaman öldü? İşte Onur Can Özcan hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler...
Onur Can Özcan, 6 Kasım 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.hakkında ayrıntılar. 21 yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan bir isimdi. Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla biliniyor.
Onur Can Özcan'ın ölüm tarihi
Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti. 3 Haziran 2018 yılında Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 rrkadaşı ile birlikte tekne ile açılan Onur Can Özcan'ın bulunduğu tekne alabora olmuştu. Alabora olan teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onur Can Özcan'a (21) ulaşılamamıştı. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'ın cansız bedenine bir gün sonra ulaşılmıştı.
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