Onur Büyüktopçu: Seda Sayan ayağımı kaydırsaydı onu kötülerdim

Onur Büyüktopçu önceki akşam Nişantaşı’ndaki Cabbar adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Büyüktopçu, Çarkıfelek programını sunmanın heyecanını hâlâ taşıdığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.



Sunucu, “Yemekteyiz” adlı programdan ayrılmasıyla ilgili iddialara son noktayı koydu: “Seda Sayan, ayağımı kaydırmadı. Kendi isteğimle yarışmadan çıktım. Bunu açıklamama rağmen hâlâ inanmadıklarını söyleyenler var. Seda Abla’yla günlük hayatta da konuşuruz, görüşürüz. ‘Yemekteyiz’ teklifi gelince benden de fikir aldı ve sonra ‘Çok zormuş’ dedi. Ben de bu zorluk yüzünden bıraktım. Çok yorulmuştum.”



Büyüktopçu, Seda Sayan’ın gündüz kuşağını Türkiye’de yaratan kişi olduğunu, onu başkalarıyla kıyaslamak gerekmediğini söyledi: “Burada Seda Sayan’a çok büyük haksızlık yapılıyor. Gerçekten ayağımı kaydırsaydı, üstü kapalı bir şeyler söyler ve onu kötülerdim. Burada son noktayı koyuyorum.”





