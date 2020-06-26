MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOnur Büyüktopçu: Seda Sayan ayağımı kaydırsaydı onu kötülerdim
GeriMagazin Onur Büyüktopçu: Seda Sayan ayağımı kaydırsaydı onu kötülerdim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 26.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Onur Büyüktopçu: Seda Sayan ayağımı kaydırsaydı onu kötülerdim

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Onur Büyüktopçu: Seda Sayan ayağımı kaydırsaydı onu kötülerdim
Abone Olgoogle-news

Onur Büyüktopçu önceki akşam ‘Yemekteyiz’ programıyla ilgili söylentilere son noktayı koydu: “Seda Sayan ayağımı kaydırmadı. Artık çok yorulmuştum. Gerçekten ayağımı kaydırsaydı, üstü kapalı bir şeyler söyler ve onu kötülerdim.”

Onur Büyüktopçu önceki akşam Nişantaşı’ndaki Cabbar adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Büyüktopçu, Çarkıfelek programını sunmanın heyecanını hâlâ taşıdığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Sunucu, “Yemekteyiz” adlı programdan ayrılmasıyla ilgili iddialara son noktayı koydu: “Seda Sayan, ayağımı kaydırmadı. Kendi isteğimle yarışmadan çıktım. Bunu açıklamama rağmen hâlâ inanmadıklarını söyleyenler var. Seda Abla’yla günlük hayatta da konuşuruz, görüşürüz. ‘Yemekteyiz’ teklifi gelince benden de fikir aldı ve sonra ‘Çok zormuş’ dedi. Ben de bu zorluk yüzünden bıraktım. Çok yorulmuştum.”

Büyüktopçu, Seda Sayan’ın gündüz kuşağını Türkiye’de yaratan kişi olduğunu, onu başkalarıyla kıyaslamak gerekmediğini söyledi: “Burada Seda Sayan’a çok büyük haksızlık yapılıyor. Gerçekten ayağımı kaydırsaydı, üstü kapalı bir şeyler söyler ve onu kötülerdim. Burada son noktayı koyuyorum.”

Onur Büyüktopçu: Seda Sayan ayağımı kaydırsaydı onu kötülerdim


False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle