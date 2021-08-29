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Haber Giriş: 29.08.2021 - 18:07 | Son Güncelleme:

Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...

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Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...

'Güldür Güldür Show' adlı programda canlandırdığı tiplemelerle büyük beğeni toplayan Onur Buldu, bir yıl önce Duygu Koz ile nikah masasına oturmuştu. Eşiyle bir pozunu paylaşan Buldu, unuttuğu evlilik yıl dönümü için af diledi.

 

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, evliliklerinin birinci yıl dönümünde romantik karelerini paylaştı.

 Eşiyle düğünde dans ederken çekilen bir fotoğrafı paylaşan Koz, gönderisine; Birinci yılımız, o zaman dans" notunu düştü.

Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...


UTANSAM DA...
Ancak 39 yaşındaki Onur Buldu daha birinci yılında evlilik yıl dönümünü unuttuğunu da itiraf etti. Onur Buldu, eşi Duygu Koz ile bir pozunu paylaşıp "Her ne kadar unutsam da, beni affedeceğini bildiğim için buradan yalakalık yapmak istedim sana karıcım. Birinci yılımız kutlu olsun" dedi.
Onur Buldu evlilik yıl dönümünü unutunca...


 

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