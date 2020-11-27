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Haber Giriş: 27.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Onur Bayraktar anısına

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Onur Bayraktar anısına
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10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Onur Bayraktar’ın yazdığı oyunlar kitap haline getirildi.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan, birçok dizide rol alan ve en son “Kapalı Çarşı” dizisinde ‘Timur’ karakterini canlandıran Onur Bayraktar motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bayraktar’ın oyunlarının bir araya getirildiği “Kaos Sonra Terk İyi ki Varsın” adlı kitap Habitus Kitap’tan çıktı.

Onur Bayraktar anısına


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