Onur Bayraktar anısına

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan, birçok dizide rol alan ve en son “Kapalı Çarşı” dizisinde ‘Timur’ karakterini canlandıran Onur Bayraktar motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bayraktar’ın oyunlarının bir araya getirildiği “Kaos Sonra Terk İyi ki Varsın” adlı kitap Habitus Kitap’tan çıktı.





