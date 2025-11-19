'Onunla ilk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda benim bakÄ±ÅŸlar... ' 'BoÅŸanÄ±yorlar' diye diye bir yastÄ±kta 25 yÄ±l bitti

Haberin DevamÄ±

Bunlar evliliÄŸinde 25'inci yÄ±lÄ± geride bÄ±rakan Ã¼nlÃ¼ oyuncunun kocasÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlar... AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã§ok da anlamlÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ neredeyse son iki buÃ§uk yÄ±ldÄ±r bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift sÃ¼rekli olarak boÅŸanma sÃ¶ylentileriyle gÃ¼ndeme geliyor.

Ama sosyal medyadan da yaptÄ±klarÄ± evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlama paylaÅŸÄ±mlarÄ±na bakÄ±lÄ±rsa onlar bu sÃ¶ylentilere gÃ¼lÃ¼p geÃ§iyor...

Zaten dÃ¼n de bir yastÄ±kta tam 25 yÄ±lÄ± geride bÄ±rakÄ±p 26'ncÄ± yÄ±la baÅŸladÄ±lar.

Ä°KÄ°SÄ° DE BU Ã–ZEL GÃœNÃœ UNUTMADI

Hollywood Ã¶lÃ§Ã¼lerine gÃ¶re gayet uzun sayÄ±lacak bu evliliÄŸin kahramanlarÄ± Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas...

2000 yÄ±lÄ±nda New York'taki Ã¼nlÃ¼ bir otelde evlenen Ã§ift birlikte bir yÄ±lÄ± daha geride bÄ±raktÄ±. Bunu da artÄ±k gelenekleri olduÄŸu Ã¼zere sosyal medya hesaplarÄ±ndan kutladÄ±.

Haberin DevamÄ±

56 yaÅŸÄ±ndaki Catherine Zeta Jones, bunun iÃ§in bir dizi fotoÄŸrafa yer verdi Instagram sayfasÄ±nda. BunlarÄ±n arasÄ±nda Douglas'la ilk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ekilen bir pozlarÄ± da vardÄ±.

Gallerli yÄ±ldÄ±z Catherine Zeta Jones'un bu paylaÅŸÄ±mlarÄ±na duygu dolu satÄ±rlar da eÅŸlik etti.

Zeta Jones, sosyal medya sayfasÄ±nda "Ä°lk tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda... Benim bakÄ±ÅŸlarÄ±m' diyerek bu fotoÄŸrafa da yer verdi sosyal medya sayfasÄ±nda.

GÃ¼zel oyuncu "5 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n, koridorda yÃ¼rÃ¼dÃ¼m. Ã‡iÃ§eklerin sarhoÅŸ edici aromasÄ±, mumlarÄ±n Ä±ÅŸÄ±ltÄ±sÄ±, yankÄ±lanan ahenkli Galler korosu ve uzun yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n sonunda beni bekleyen, sadece senin bakabildiÄŸin gibi bana bakan sen. Seni bugÃ¼n de o zamanki gibi seviyorum. TeÅŸekkÃ¼r ederim tatlÄ±m" diye yazdÄ±.

Elbette Michael Douglas da kendi sayfasÄ±nda bu Ã¶nemli gÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. O da genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸÄ±p "25'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z kutlu olsun Catherineâ€¦ Kim bilebilirdi ki? TÃ¼m aÅŸkÄ±mla" diye yazdÄ±.

Haberin DevamÄ±

Michael Douglas da bu Ã¶zel gÃ¼n iÃ§in kendi Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.Â





ARALARINDA 25 YAÅž FARK VAR

81 yaÅŸÄ±ndaki Michael Douglas ile 56 yaÅŸÄ±ndaki Catherine Zeta Jones, aralarÄ±ndaki 25 yaÅŸa raÄŸmen evliliklerini bugÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Ã‡ift, sÃ¼rekli olarak "AralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± artÄ±k onlarÄ± zorluyor... BoÅŸanmak Ã¼zereler" sÃ¶ylentilerinin merkezinde. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re onlar hayatlarÄ±ndan gayet memnun..

25 yÄ±l arayla aynÄ± gÃ¼nde yani 25 EylÃ¼l'de dÃ¼nyaya gelen Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin 22 yaÅŸÄ±nda Carys ve 25 yaÅŸÄ±nda Dylan adÄ±nda iki tane Ã§ocuÄŸu var.





Haberin DevamÄ±

ONU FÄ°LMDE GÃ–RÃœP Ã‡OK HOÅžLANMIÅž

TanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda Diandra Douglas ile evli olan Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un bir araya gelme Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de ilginÃ§. Ä°kili, 1998'de Fransa'daki Deauville Film Festivali'nde tanÄ±ÅŸtÄ±.

O yÄ±l da aynÄ± festivale konuk olmuÅŸtu Michael Douglas. Perfect Murder adlÄ± filmin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in bÃ¼tÃ¼n ekip Deauville'de toplanmÄ±ÅŸtÄ±.

Douglas da daha Ã¶nce Catherine Zeta Jones'un kariyerinde Ã¶nemli bir kilometre taÅŸÄ± olan Zorro filmini izlemiÅŸti.

AynÄ± filmin Deauville Film Festivali'nde de gÃ¶sterileceÄŸini Ã¶ÄŸrenince hemen harekete geÃ§ti Michael Douglas.

BakÄ±n Ã¼nlÃ¼ oyuncu o sÄ±rada uzaktan hayran olduÄŸu Catherine Zeta Jones'a ulaÅŸma yÃ¶ntemini nasÄ±l anlattÄ±: "Kendi filmimin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in festivale gittiÄŸimde programda Zorro filminin de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Bir sonraki gece gÃ¶sterimi yapÄ±lacaktÄ±."

Haberin DevamÄ±





TANIÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N ASÄ°STANINI GÃ–REVLENDÄ°RMÄ°Åž

Zorro'nun da festival programÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Michael Douglas, sonra hemen asistanÄ±nÄ± devreye soktu anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

Usta oyuncu asistanÄ±ndan Catherine Zeta Jones'un Deauville'e gidip gitmeyeceÄŸini Ã¶ÄŸrenmesini istedi. Ve hemen ardÄ±ndan asistanÄ±na "Onunla oturup bir ÅŸeyler iÃ§ip iÃ§emeyeceÄŸimi de Ã¶ÄŸren lÃ¼tfen" diye ricada bulundu.

SonuÃ§ olarak Michael Douglas'Ä±n bu Ã§abalarÄ± boÅŸa Ã§Ä±kmadÄ±. O sÄ±rada eski eÅŸi Diandra Douglas ile evliydi Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Ama sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re aralarÄ± Ã§ok da iyi deÄŸildi.

Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones sonunda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. 2000 yÄ±lÄ±nda da evlendiler.Â O sÄ±rada oÄŸullarÄ± Dylan da Ã¼Ã§ aylÄ±ktÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Â

ESKÄ° EÅžÄ°NE YÃœKLÃœ BÄ°R TAZMÄ°NAT Ã–DEDÄ°

Michael Douglas, sonuÃ§ olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun iÃ§in de eski eÅŸi Diandra ile bir hukuk mÃ¼cadelesine giriÅŸti.

23 yÄ±llÄ±k evli olan Ã§ift, Douglas'Ä±n Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat Ã¶demesi ÅŸartÄ±yla boÅŸandÄ±. Bu arada o dÃ¶nemde bu miktarÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a Ã¶dediÄŸi tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalÄ± boÅŸanma davalarÄ±" arasÄ±na girdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.