Onunla evlendiğinde ünlü oyuncu sapasağlamdı... Şimdi usul usul eriyor... 'Kızlarımı babalarının ölümüne hazırlamadım'

Özellikle gösteri dünyasında çok örneği görüldüğü gibi aralarında hatırı sayılır yaş farkı olan çiftler için de geçerli bu durum. Yaşı ileri olanın sağlığı daha erken bozulur büyük olasılıkla. Genç olan eşe de onun bakımıyla ilgilenmek kalır.

ONLAR EN ZOR DENEYİMLERDEN BİRİNİ YAŞIYOR

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini de Bruce Willis ile karısı Emma Hemming yaşıyor.

Şu anda 70 yaşında olan Willis ile 49 yaşındaki Heming, üstelik çok zorlu bir hastalıkla yani demansla mücadele etmek zorunda.

Aslına bakılırsa evlendikleri dönemde Willis, karısından büyük olmasına rağmen sağlığı yerindeydi. Fakat sonradan frontotemporal demansa yakalandı. Bunun sonucu olarak da çiftin bütün hayatı değişti.

Emma Heming, kocasının bakımını uzun süre kendisi üstlendi. Ama Bruce Willis'in durumu giderek kötüleşince küçük kızlarının etkilenmemesi için ünlü oyuncu aileye ait başka bir eve yerleştirildi.

Artık günlük ihtiyaçlarıyla ve sağlığıyla bakıcıları ilgileniyor.

YÜREK BURKAN SÖZLER

Willis'in karısı Emma Heming ise iki kızı, 13 yaşındaki Mabel ve 11 yaşındaki Evelyn ile birlikte sık sık onu ziyaret ediyor.

Willis'in ilk karısı Demi Moore ve ondan dünyaya gelen Rumer, Scout ve Tallulah da babalarını hiç yalnız bırakmıyorlar.

Diğer yandan kocasını başka bir eve yerleştirdiği için çok eleştirilen Emma Heming'in zor bir görevi de var. İki küçük kızının babalarının durumundan daha az etkilenmesi için elinden geleni yapmak...

Doğrusu bu da onun yüreğini parça parça eden bir durum.

Emma Heming, Health and Wellness adlı siteye verdiği röportajda ailenin geleceği ile ilgili yürek burkan sözler sarf etti.

'HENÜZ BABALARININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORU SORMA NOKTASINDA DEĞİLİZ'

Kocasının demansla mücadelesini anlattığı The Unexpected Journey (Beklenmedik Serüven) adlı kitabında satırlara döken Heming, daha önce iki küçük kızının, babalarının durumuna üzüldüğünü ve onun yasını tuttuğunu söylemişti.

Fakat son röportajında Mabel ile Evelyn'in, henüz babalarının ölümüyle ilgili soru sormaya başlamadığını anlattı.

Röportajda kendisine yöneltilen "Kızlarınızı babalarının ölümüne hazırlıyor musunuz?" sorusuna da "Daha o noktada değiliz" diye cevap verdi Heming.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızlarım frontotemporal demans konusunda bilgilendirildi. Sanırım bana ölüm ile ilgili soru sorarlarsa bunu cevaplayacağım. Ama onlar şu anda daha çok bu anla ilgileniyorlar. Sordukları sorular da babalarının bugününe dair. Ama bana sonrasını sorarlarsa da onlara karşı her zaman dürüst olacağım."



Emma Heming, daha önce verdiği bir röportajda da iki küçük kızının daha şimdiden babalarını özlediğini ve onun yasını tuttuğunu söylemişti.

Bruce Willis, artık bakıcılarına emanet edilip başka bir evde yaşıyor olsa da hem karısı Emma hem de eski karısı Demi Moore ve beş kızı, tabii bir de torunu onu asla yalnız bırakmıyor.