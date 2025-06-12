Eski eşler, yeni nişanlılar ve çocuklar hep bir arada... Çocukluğumdan beri böyle bir aile hayal etmiştim!

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On yıl boyunca evli kalan ve bu arada üç çocuk sahibi olan eski çift, 2020 yılında yollarını tamamen ayırmıştı.

Sonrasında Fox, Machine Gun Kelly ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşamaya başladı. Green de Sharna Burgess ile nişanlandı.

Hatta Megan Fox, kendisini aldattığı için hamileyken ayrıldığı nişanlısı Machine Gun Kelly'den kısa süre önce bir de kız bebek dünyaya getirdi.

Görünüşe göre bütün bu olup bitenler, hayatlarına giren yeni insanlar Megan Fox ile Brian Austin Green'in dostluğuna zarar vermedi.

'HEP BÖYLE BİR AİLEM OLMASINI İSTEMİŞTİM'

Çünkü Brian Austin Green'in nişanlısı Sharna Burgess'in söylediğine göre çift, Megan Fox'un yeni doğan kız bebeğini görmeye gitti.

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Brian Austin Green ile ilişkisinden bir çocuğu olan 39 yaşındaki Burgess, People dergisine verdiği demeçte yeni doğan kız bebeği görmeye gittiklerini ve ona görür görmez aşık olduklarını söyledi.

Burgess yeni doğan bebek hakkında "Kesinlikle çok tatlı ve daha şimdiden gerçekten güzel" diye konuştu.

Sharna Burgess "Biz gerçekten büyük bir aileyiz" diye sürdürdü sözlerini. Zaten çocukluğundan beri hep böyle büyük bir aileye sahip olmak istediğini de ekleri.

Artık 40 yaşına geldiği için doğurganlığının azaldığını anlatan Burgess "Ama yine de kainat bana çocuklarla dolu büyük bir aile verdi" diye konuştu.

HAMİLEYKEN ALDATILMIŞTI

Aslına bakılırsa Megan Fox ile Brian Austin Green iki çocuk sahibi olduktan sonra boşanmaya karar verdiyler: Fakat sonra Fox bir kez daha hamile kalınca bu yni bebeğin hatırına evliliklerine bir şans daha verdiler: amaolmadı.

Sonrasında Fox, Machine Gun Kelly ile birlikte olmaya başladı... Ama tam Fox hamileyken MGK onu aldattı. Bu yüzden yollarını ayırdılar.

Fakat görünüşe göre bebekleri dünyaya geldikten sonra ikili arasında bir yumuşama oldu.

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Brian Austin Green ile Megan Fox, 2010'da evlendiler. Bu arada üç tane çocukları oldu... Fakat 2020'de yollarını ayırıp bir yıl sonra da resmen boşandılar.