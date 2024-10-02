'Onunla çocuk için birlikte' diyorlardı... Ünlü oyuncu son noktayı koydu: Sevgilimle jakuzide tanışmadık!

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İşte onlar da böyle efsaneye dönüşmüş tanışma öykülerinden birinin kahramanları. Bugüne kadar bu konuda sessiz kalan genç yıldız da sonunda sevgilisiyle tanışmasının gerçek hikayesini anlattı.

TANIŞMALARI ŞEHİR EFSANESİNE DÖNMÜŞTÜ

Tanışma hikayeleri şehir efsanesine dönüşen bu ünlü çift; Sofia Vergara ile boşanmasıyla uzun süre gündemde kalan Joe Manganiello ile genç sevgilisi Caitlin O'Connor.

35 yaşındaki Caitlin O'Connor ile 47 yaşındaki nişanlısının geçen yılın ağustos ayında katıldıkları bir partide jakuzide tanıştıkları ileri sürülüyordu.

Çift, bu konuda öylesine sessiz kaldı ki herkes onların gerçekten de parti düzenlenen evde jakuzi keyfi sırasında birbirleriyle tanıştığına inandı.

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Fakat O'Connor durumun tam da öyle olmadığını sonunda anlattı.

Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre parti verilen evde gerçekten de bir jakuzi vardı. Zaten ilerleyen saatlerde konukların bazıları da oraya gitti. Ama Joe Manganiello ile tanıştığı yer bambaşka bir yerdi.

MUTFAKTA TANIŞTILAR

Aslına bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor ilk olarak geçen yılın eylül ayında birlikte bir spor salonundan çıkarken yan yana görüntülendiler.

Zaten magazin dünyasında Vergara'dan ayrıldıktan sonra Manganiello'nun gönlünün yeni birine kaydığı konuşuluyordu. İşte o görüntüler o yüzden ilgi çekti.

Ama Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre Manganiello ile ilişkileri ondan yaklaşık bir ay önce başlamıştı.

Model ve oyuncu olarak tanınan O'Connor, yakışıklı oyuncuyla nasıl tanıştıklarını da şöyle anlattı: "Onu ilk kez parti verilen evin mutfağında gördüm. Yani orada tanıştık."

Tabii bunun hemen ardından da gülerek "Sonra herkes jakuziye gitti" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

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ARDINDAN 'KÖPEK TESTİ' GELDİ

Caitlin O'Connor, Joe Manganiello'yu ilk gördüğünde neler düşünüp hissettiğini de anlattı. Söylediğine göre yakışıklı oyuncunun güzel gülümsemesinden etkilendi en çok. Onu gayet nazik bulduğunu da belirtti.

Genç oyuncunun söylediğine göre Joe Manganiello o partiye giderken de neredeyse hiçbir yerde kucağından indirmediği köpeği Bubbles da vardı.

Manganiello, yeni tanıştığı Caitlin'in kucağına sevimli köpeğini bıraktı. İşte aralarındaki ilk kıvılcım da o anda çaktı zaten.

Bakın bunu da şöyle anlattı O'Connor o anları: "Bubbles, kucağımda hemen uykuya daldı. Joe da bana aslında köpeğinin kimseyi sevmediğini ama benim kucağımda uyuyakaldığını söyledi. Sonra da biz seninle buluşup görüşmeliyiz dedi."

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Bir başka deyişle Joe Manganiello'nun kalbi de çok sevdiği köpeği Bubbles'ın daha ilk anda sevdiği bu genç kadına ısındı. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi zaten.

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Joe Manganiello'nun Caitlin O'Connor ile çocuk istediği için birlikte olduğu ileri sürülmüştü. Çifte yakın kaynaklar ise bu iddiaları yalanladı.



KARISI BOŞANIRKEN KÖPEĞİ ONA BIRAKMIŞTI: Bu arada küçük bir not... Bubbles'ı aslında evli oldukları sırada Manganiello'nun eski eşi Sofia Vergara, bir barınaktan sahiplenmişti. Fakat minik köpek Vergara yerine Manganiello ile daha yakın bir dostluk kurdu. Bunun üzerine boşanırken her ikisi de Bubbles'ın Manganiello'da kalmasının daha doğru olacağına karar verdi.

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'KOCAM BENDEN YAPAMAYACAĞIM BİR ŞEY İSTEDİ' DEMİŞTİ

Manganiello'nun karısı Sofia Vergara'dan boşanmasına dönersek... Hiç kavga etmeden sakince boşandı çift.

Ama sonra Vergara verdiği bir röportajda "Jo çocuk istedi. Benim zaten yetişkin bir çocuğum var. Bu yaştan sonra anne değil büyükanne olma zamanım geldi" deyince bu boşanmayla ilgili bazı perde arkası ayrıntılar da ortaya çıktı.

Aylar sonra Manganiello, bunun doğru olmadığını ileri sürdü. Vergara'yı çocuk için zorlamadığını, onun bedenine zarar verecek bir adım atmasını beklemediğini savundu.

Ama öyle ya da böyle birçok kişinin hafızasına Sofia Vergara ile Joe Manganilleo'nun çocuk için boşandığı ayrıntısı kazındı.

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Ama sonradan basına yansıyanlara göre Manganiello, kendisinden genç sevgilisiyle sadece çocuk sahibi olmak için birlikte değil.

Siteye konuşan kaynaklara göre Manganiello ile O'Connor arasında inanılmaz ve kopması çok zor bir bağ var. İkisi de birbirlerine sırılsıklam aşık.

Yine bu kaynaklara göre Manganiello ile O'Connor çocuk sahibi olma konusunu öyle oturup konuşmuş bile değiller.

Ama ikisi de elbette ortak bir çocukları olmasını istiyor. Üstelik aşıklar, çocuk konusunu aralarında bir gerilim nedeni haline getirmeyi de istemiyorlar.

Özetle kaynaklara bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor, sadece çocuk için birlikte değiller. Birbirlerini sevdikleri ve mutlu oldukları için bir aradalar.

Ama bu arada bir çocuk sahibi olmak da ikisi için bu ilişkinin hediyesi olacak!

Joe Manganiello Men's Journal'e verdiği röportajda Sofia Vergara 'nın çocuk yüzünden boşandıkları yolundaki sözlerini yalanladı. Eski eşiyle evliliklerinin bitme nedeninin çocuk olmadığını savundu.

Ama evlilik öncesinde flört ettikleri dönemde de bu konuda Vergara ile uzun uzun konuştuklarını sözlerine ekledi.

"Sofia'ya eğer artık anne olmak istemiyorsa bunun sorun olmayacağını, bunu anlayacağımı söyledim" diye konuştu yakışıklı oyuncu.

Bir çocuk sahibi olamadıkları için Vergara'dan boşanmadığını ısrarla vurgulayan Manganiello, zaten evliliğin ilk bir buçuk yılında bu konuda girişimleri olduğunu saklamadı.

"Ona eğer bu konuda işler yolunda gitmezse bile onu terk etmeyeceğim konusunda yemin ettim. Ve gerçekten de terk etmedim" diye sürdürdü sözlerini.

Elbette bir gün baba olmayı istediğini belirten Manganiello yine de Vergara ile evliliğinin bitme nedeninin bu olmadığının altını bir kez daha çizdi.

Ünlü oyuncu eski eşi Vergara ile ayrılma nedenini "İkimiz ayrı düştüğümüz için yollarımız ayrıldı. Bazen bu oluyor" sözleriyle açıkladı.

Bunlara ek olarak Vergara'nın 'Kocam benden gençti ve çocuğu olmasını istiyordu. Bu yüzden evliliğimiz bozuldu" şeklindeki sözlerinin de kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını gizlemedi.

Bu konuda da şunları söyledi Manganiello: "Sanki bir orta yaş krizi yaşıyormuşum gibi yansıtıldı. Dokuz yıllık bir birlikteliğin sonunda sanki, Sofia'nın bedeni için sağlıksız olan bir şeyi yapmasını istemişim, bu konuda ültimatom vermişim ve bu olmayınca da gitmişim gibi resmedildim."

Vergara bir süredir ortopedik cerrah Justin Saliman ile aşk yaşıyor. O da Vergara gibi daha önce evlenip boşandı ve bu evlilikten iki tane çocuğu bulunuyor.





Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor ilk kez geçen yıl eylül ayında bir spor salonundan çıkarken birlikte görüntülenmişlerdi.