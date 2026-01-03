Onun uğruna kocasını aldatmıştı... 'Tek taşımı kendim aldım... Çünkü sevgilimden daha çok param var'

Haberin Devamı

Öyle ya da böyle evliliklerini yıkıp birlikte olmaya başladılar. Bu yasak aşk yüzünden sadece eşlerini değil işlerini de kaybettiler.

Ama gelen son haberlere göre çift, yasak başlayan ilişkilerini yasal bir zemine oturtmak için ilk adımı attı ve nişanlandı.

Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü sunucu da parmağındaki o aşk pırıltısını gururla taşıyor.

Yine de durumunda değişik bir ayrıntı var: O nişan yüzüğünü alışıldığı gibi sevgilisi değil kendisi almış!

GEÇEN YIL SONBAHARDA NİŞANLANDILAR

Bu anlattığımız, bir zamanlar birlikte sundukları Good Morning America (Günaydın Amerika) adlı programla tanınan Amy Robach ile T.J Holmes.

Kamera karşısında başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, bu uğurda eşlerini bile aldatıp evliliklerini bitirdi.

Şimdi de artık ilişkilerini resmiyete döktüler ve nişanlandılar. Amy Robach, nişan yüzüğünü gururla parmağında taşıdığını ve görmeyenlerin de görmesi için elinden geleni yaptığını söylemişti bir süre önce.





NİŞAN YÜZÜĞÜNÜN PARASINI KENDİSİ VERMİŞ

İşte o yüzükle ilgili olarak çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Amy Robach'ın parmağında gururla taşıdığı nişan yüzüğünü sevgilisi T.J Holmes değil de kendisi almış meğer!

Bu gerçek Robach ve Holmes ile ilgili başka bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı.

Çifte yakın bir kaynak neden yüzüğü adet olduğu üzere T.J Holmes'un değil de Amy Robach'ın aldığını şöyle anlattı: "Amy'nin toplam kazancı 50 milyon dolar. T.J'in ise 7 milyon dolar. Amy'nin her zaman daha çok maaş ve daha çok tazminat aldığını, daha fazla birikimi olduğunu herkes bilir."

Diğer yandan yakın çevrelerinin söylediğine göre Amy Robach'ın taktığı nişan yüzüğü her ne kadar onun parasıyla alınmış olsa da T.J. Holmes'un zevkini yansıtıyor.

TERK ETTİĞİ KOCASI DA ONA NİŞAN YÜZÜĞÜ ALMAMIŞTI

Bu nişan yüzüğü konusunda dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var. Amy Robach, ilk kez kendi kendine nişan yüzüğü almadı.

Bugüne kadar iki kez evlenip boşanan Robach, T.J. Holmes ile yaşadığı yasak aşk yüzünden terk ettiği ikinci kocasıyla evlenirken de nişan yüzüğünü kendisi almıştı!

Amy Robach ile T.J Holmes, nişan haberini birlikte hazırladıkları podcast yayını sırasında geçen ekim ayında duyurdu.

Robach "Hepinize nişanlandığımız haberini duyuruyoruz" dedikten sonra ekledi: "Sadece bir aydır nişanlıyız."





YÜZÜĞÜMÜ GURURLA TAKTIM, KİMSE BİR ŞEY SORMADI'

Başkalarından duymadan önce haberi kendilerinin vermek istediğini belirtti Robach. Sonra da ilişkilerinin başlangıcına gönderme yapan bir cümle kurdu: "Sanırım ilişkimizle ilgili geçmişte yaşadıklarımızdan bu dersi aldık."

48 yaşındaki Amy Robach, kendisinin ve T.J. Holmes'un bir aydır nişan yüzüklerini takarak kalabalık etkinliklere katıldığını ama kimsenin bu konuda tek kelime bile etmediğini anlattı.

Robach "Üç kez kalabalık etkinliklere katıldım. Nişan yüzüğümü de heyecanla ve gururla taktım. Birilerinin 'ne oluyor?' diye sormasını bekledim. Ama bu asla olmadı" diye konuştu.

Belki de tanıdıklarının ve arkadaşlarının bu konuda kibar olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi Robach.

Amy Robach evlilik teklifinin detaylarını da yakın zamanda açıklayacağını sözlerine ekledi.





AŞKLARINI SAKLAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR

Good Morning America adlı programı birlikte sunarken birbirlerine aşık olan Robach ile Holmes, başlangıçta magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmemek için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar.

Aşklarını saklayabildikleri kadar sakladılar.

Ama her zamanki gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Onların yasak aşkı da katıldıkları bir spor etkinliğinde gün yüzüne çıktı.

Sonra elbette evlilikleri bitti ve artık aşklarını rahat rahat yaşamaya başladılar.

ESKİ EŞLERİ DE BİRBİRLERİNE AŞIK OLDU

Amy Robach ilk evliliğini Tim McIntosh ile yapmıştı. 2010 yılında Andrew Shue ile yaptığı ikinci evliliği ise T.J Holmes aşkı yüzünden bitti.

Holmes ise Amy Ferson ile ilk evliliğini yaptı. Sonra Marilee Fiebig ile hayatını birleştirdi. Fakat o evliliğini bitiren Robach ile yaşadığı aşk oldu.Robach ve Holmes'un eski eşleri de teselliyi birbirlerinde bulurken aşka düştüler.