Onun uğruna karısına bir servet ödemişti... Bir yastıkta 24 yıl geçti... Aşkımıza inanmak için bizi görmeniz gerek!

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İşte sinema dünyasının ünlülerinden biri de bundan yıllar önce aşık olduğu yarı yaşındaki genç sevgilisi uğruna, o sırada evli olduğu karısına dudak uçuklatan bir tazminat vererek ondan boşandı.

Sonra ne mi oldu?

Tabii ki uğruna bir servet feda ettiği o güzeller güzeli oyuncu sevgilisiyle evlendi. O evlilik arada haklarında "Ayrılıyorlar" tarzı söylentiler çıksa da tam 24 yılı geride bıraktı.

Uzun sözün kısası, Hollywood'un parmakla gösterilen uzun evliliklerinden birinin kahramanı olan ünlü çift, şimdi evlilik yıl dönümlerini kutluyor.

BİR YASTIKTA 24 YIL GERİDE KALDI

Bu sözünü ettiğimiz ünlü çift, Michael Douglas ile karısı Catherine Zeta Jones. Artık 20'li yaşlarına gelen iki çocuklarıyla birlikte yılları deviren ünlü çift, dün de 24'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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Elbette ikisi de bütün önemli günlerde olduğu gibi hayatlarının bu dönüm noktasında da sosyal medya paylaşımı yapmaktan geri durmadı.

55 yaşındaki Catherine Zeta Jones, 2000 yılının kasım ayında New York'ta lüks bir otelde yapılan düğünlerinde çekilen bir dizi fotoğrafı paylaştı.

Güzel oyuncu "24 yıl önce sana 'evet' dedim. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Bizim aşkımız maçın ilk dakikasında atılan gol gibi.. İnanmak için görmeniz gerek. Seni seviyorum" diye yazdı.





İkisi de bu özel günün yıl dönümünü kutlamak için sosyal medya üzerinden düğünde çekilen fotoğraflarını paylaştı.





O DA KARISINDAN GERİ KALMADI

Elbette Michael Douglas da ondan geri kalmadı. O da kendi sosyal medya sayfasında bu mutlu günü yine bir düğün pozuyla andı. "24 yıl sevgilim.. Ne kadar şanslı bir adamdım.. Yıl dönümümüz kutlu olsun Catherine" mesajını yazdı.

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Ünlü çiftin birbirlerine ithaf ettiği bu paylaşımlara da takipçilerinden çok sayıda kutlama ve beğeni geldi.

Bu arada... Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un evliliğinin öyle sakin bir şekilde başlamadığını hatırlatmak gerek.

Çünkü o dönemde kariyerindeki başarıların ilk adımını atmakta olan Galli oyuncu Catherine Zeta Jones'u Zorro adlı filmde görüp beğenen sonra da Fransa'daki bir festivalde onunla tanışan Douglas, ilk eşi Diandra ile evliydi.

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Sonradan anlattığına göre aslında o evlilik kağıt üzerinde sürüyor olsa da büyük oğlunun annesi Diandra'dan ayrılırken o dönemde "servet" sayılan bir tazminat ödedi Michael Douglas.

Diandra Luker ile boşanmak için ona tam 45 milyon dolar ödedi Douglas. 23 yıllık evliliğin bitmesi için ödediği bu para nedeniyle o dönemde Hollywood'un en pahalı boşanmasının kahramanları olarak tarihe geçti Michael Douglas ile Diandra Luker.

Sonra da Douglas, her ne kadar bir tesadüf eseri aynı gün dünyaya gözlerini açmış olsalar da kendisinden 25 yaş genç sevgilisi Catherine Zeta Jones ile resmen hayatını birleştirdi.

Ünlü çiftin o dönemde çok konuşulan aşk öyküsünü hatırlamak gerekirse.

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ÖNCE FİLMİNDE GÖRÜP BEĞENDİ

Aslında Douglas, Catherine Zeta Jones'u, sinema dünyasında yıldızını parlatan Zorro adlı filmde izlemiş ve çok beğenmişti. Catherine de daha ilk gençlik yıllarından itibaren filmlerini ya da dizilerini izlediği Douglas'ı uzaktan uzağa beğeniyordu.

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İkili, Fransa'da düzenlenen Deauville Film Festivali'nde tanıştı.

O tanışmada Michael Douglas, evli ve bir çocuk babası olmasına rağmen Catherine Zeta Jones'a "Çocuklarınızın babası olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduğunu bilen Zeta Jones, aktörü tersledi.

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GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000 günü New York'taki ünlü Plaza Otel'de evlendi. Zeta Jones, o dönemde 100 bin sterlin değeri olduğu ileri sürülen bir gelinlik giydi. Michael Douglas'ın da yeni karısına düğün hediyesi olarak bir yat hediye ettiği haberi basına yansıdı. Douglas ve Zeta Jones'un parmaklarına ise toplam değeri milyon dolarla ölçülen alyanslar taktığı da konuşuldu.

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O SIRADA ÜÇ AYLIK OLAN OĞULLARI DA DÜĞÜNDEYDİ

Çift evlendiği sırada düğünden üç ay önce dünyaya gelen oğulları Dylan da törendeydi. Şu anda 24 yaşında olan Dylan, anne ve babasının düğün töreninde anneannesinin kucağında oturdu. Çiftin, Dylan'ın yanı sıra Carys adında bir de kızı bulunuyor.





Çiftin 21 yaşında Carys adında bir de kızı bulunuyor. Carys, bir süre önce bir kısa film için kamera karşısına geçti.





DOUGLAS'IN ESKİ EŞİNDEN OLAN OĞLU SAĞDIÇLIĞINI YAPTI

Michael Douglas'ın eski eşi Diandra ile evliliğinden dünyaya gelen ve o sırada 21 yaşında olan oğlu Cameron, babasının sağdıçlığını yaptı. Douglas'ın eski eşi Diandra'dan dünyaya gelen büyük oğlu Cameran şu an 45 yaşında.