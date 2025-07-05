Onun uğruna ilk karısını boşamıştı... Aşkla ve tutkuyla bir yastıkta 23 yıl... Hediyesi birbirinden güzel üç çocuk oldu!

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Kimi zaman kamera karşısında rol gereği yaşanan bir yakınlaşma gerçeğe dönüşüyor. Bu sayede nice yuvalar kuruldu zaten.

Bazen de kamera önündeki kişiyle kamera arkasındaki bir başkasını aşk buluşturuyor. Hiç rol gereği yakınlaşmasalar da sette geçirilen uzun ve ortak çalışma saatleri aşkların doğuşuna zemin hazırlıyor.

SET AŞKI OLARAK BAŞLADI... 23 YILLIK EVLİLİK OLARAK SÜRÜYOR

Tıpkı Özel Bir Kadın (Pretty Woman) adlı filmle kariyerinde eşine az rastlanır bir çıkış yakalayan Julia Roberts ile kocası Danny Moder gibi.

57 yaşındaki Roberts ile 56 yaşındaki Daniel Moder, The Mexican filminin setinde tanıştılar... Roberts başrol oyuncusu, Moder ise görüntü yönetmeniydi.

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Yani set aşkı bu kez kamera karşısındaki iki oyuncu arasında başlamadı. Biri kamera önünde diğeri kamera arkasında görev alan bir kadın ve bir erkek arasında çakan o ilk aşk kıvılcımının üzerinden yıllar geçti.

2002'de evlenen Julia Roberts ile Danny Moder, mutlu yuvalarının 23'üncü yılını kutluyorlar şimdi. Üstelik de iki kişi olarak çıktıkları yolda aradan geçen zaman içinde beş kişi oldular.

23 YIL GERİDE KALDI

Julia Roberts, büyük aşkı Danny Moder ile evliliğinin yıl dönümünü her zaman olduğu gibi sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Bir kamp çadırında uzanıp karşılarındaki manzarayı izlerken çektiği bir poza Instagram sayfasında yer verdi Roberts.

Yanına da aslında çok anlam taşıyan kısa bir mesaj yazdı: "Sen+Ben: 23 yıl."

Onun bu paylaşımına da ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

KARISINDAN BOŞANIP ONUNLA EVLENDİ

Julia ile Danny, evliliklerinde 23 yılı geride bıraktılar. Fakat bu döneme gelmeleri çok da kolay olmadı. Özellikle de ilişkilerinin ve evliliklerinin başlangıcında Julia Roberts ile Danny Moder, magazin sayfalarında çeşitli dedikoduların odak noktasına oturdular.

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Bunun nedeni de tanıştıkları sırada Danny Moder'ın Vera Steimberg ile evli olmasıydı. Moder, Roberts ile tanıştıktan sonra kısa sürede karısından ayrıldı. Sonra daha fazla beklemeden de Julia Roberts ile evlendi.

Roberts da o sırada Benjamin Bratt ile romantik bir ilişki yaşıyordu. Roberts'ın, başrollerini Brad Pitt ile paylaştığı The Mexican filminin setinde Moder da kamera operatörü olarak görev alıyordu.

İkilinin setteki tanışması bir süre sonra büyük bir aşka dönüştü. İkisi de hayatlarındaki diğer kişilerle yollarını ayırdı ve 2002 yılında evlendiler.

ONA 'YUVA YIKAN KADIN' DEDİLER: İşte o dönemde herkes Moder'ın, Julia Roberts uğruna karısını bırakıp yuvasını yıktığını ileri sürmüştü. Roberts'ın canı bu konu yüzünden çok sıkıldı. Düğünden bir yıl sonra da iddialara bir son vermek için bir açıklama yaptı. Güzel oyuncu "Benden ayrı olarak Daniel kendi hayatını düzene soktu. Ben de kendi hayatımı düzene soktum. Sanırım bunun nedeni, bizim aniden birbirimize aşık olmamız ve birlikte yaşamayı istememizdi" diye konuştu.





DAVETLİLER DÜĞÜNE GİTTİKLERİNİ BİLMİYORDU

Julia Roberts ile Danny Moder, 4 Temmuz 2002 yılında hayatlarını birleştirdi. Ama belki de bu söylentiler yüzünden çok fazla göz önünde olmak istemediler. Yani düğünleri büyük bir gizlilik içinde gerçekleşti.

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Çift, yakınlarını ve dostlarını New Mexico'daki çiftliklerine davet etti. Onlara da 4 Temmuz'u yani ABD'nin bağımsızlık gününü birlikte kutlamak için bir parti verdiklerini söyledi.

Bir kutlama partisine gittiklerini sanan konuklar da onları kırmadı. Elbette o gece bir kutlama yapıldı ama bu Bağımsızlık Günü için değil Julia ile Danny'nin resmen hayatlarını birleştirmesi nedeniyle gerçekleşti.

İKİZLER, DÜĞÜNDEN İKİ YIL SONRA DOĞDU: Çiftin ilk çocukları yani ikizler nikahtan iki yıl sonra dünyaya geldi. 2007 yılında da aralarına Daniel Henry katıldı. Daniel Mooder ve Julia Roberts, üç çocuklu mutlu hayatlarına devam ediyorlar. Çiftin 20 yaşına gelen Hazel ve Phinneaus adlı biri kız diğeri erkek ikizleri ile kısa süre önce 18 yaşına giren Henry Daniel adında bir oğulları bulunuyor.

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ARADIĞI AŞKI BULANA KADAR BİR KEZ EVLENDİ... BİR KEZ NİŞANDAN DÖNDÜ

Julia Roberts, Pretty Woman filminden sonra kariyerinde çok önemli bir çıkış yakaladı. O noktadan sonra da sadece işleriyle değil özel hayatıyla da gündemden hiç düşmedi.

Buradan hareketle gelin, yıllar boyunca dünyanın en güzel kadını unvanını taşıyan Julia Roberts'ın özel hayatına da bir göz atalım.

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İLK EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ: Julia Roberts, ilk evliliğini Lyle Lovett ile yaptı. Bu evlilik 1993 ile 1995 arasında sürdü.





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ALDATILINCA TERK ETTİ: Bunların yanı sıra Roberts, çok konuşulan bir ilişkisini de oyuncu Kiefer Sutherland ile yaşadı. Flatliners'daki rol arkadaşı Kiefer Sutherland ile nişanlandı ama aldatıldığını anlayınca yolları ayrıldı.





OSCAR KAZANDI: Julia Roberts, 2000 yılında Steven Soderbegh'in yönettiği Erin Brockovich filmiyle Oscar kazandı. Bu Film ona başka önemli sinema ödüllerini de getirdi.