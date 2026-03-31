×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Onun payına hep hasret düşmüştü: Eski kocasına inat çocuklarıyla buluştu: İkisi de boyunu geçmiş!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 09:04

Genç yaşta gelen şöhretin her zaman beraberinde mutluluk ve huzur da getirmediğinin en önemli kanıtı o. Neredeyse çocukluktan çıktığı sırada kavuştuğu şöhret bir yandan da ondan çok şey alıp götürdü... İki kez evlenip boşandı, yuvalarını ayakta tutamadı. Çıktığı zirvede öyle çok da sağlam bir şekilde duramadı... Ruh sağlığını kaybetti, ölümün kıyısına bile geldi.

Haberin Devamı

Hepsinin de ötesinde kendi canından, kanından evlatlarına bile hasret kaldı. Görünüşe göre hala da hayatını tam olarak toparlayamadı. Üstelik artık 44 yaşına gelmesine rağmen.

Ama geçtiğimiz hafta sonu nadiren buluştuğu iki oğluyla yan yana gelip vakit geçirdiğinde de dünyalar onun oldu.

Spears'ın büyük oğlu Sean Preston 20 yaşına geldi.

İLK EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELEN EVLATLARI BOYUNU GEÇTİ
Hayranlarının çok iyi bileceği gibi bu anlatılan Britney Spears'ın öyküsü.

2000 yılında çıkardığı Oops I Did It Again ile bir anda müzik dünyasında yıldız haline geldi Spears. Ama sonrasında ne özel hayatında ne de kariyerinde istikrarlı bir çizgi tutturamadı.

Haberin Devamı

Bir ara bu konuda umut vaat ediyor gibi görünse de daha kısa bir süre önce alkol etkisi altında araç kullanmaktan gözaltına alındı. Önümüzdeki mayıs ayında da mahkemeye çıkacak.

Britney, geçirdiği o kötü zamanın etkisini de Kevin Federline ile yaptığı ilk evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu Sean Preston ve Jayden James ile buluşup vakit geçirerek çıkarmaya çalıştı.

O gezi sırasında çekilen pozlarını da sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımlarda 20 yaşındaki Sean Preston'ın da 19 yaşındaki Jayden James'in de artık annelerinin boyunu çoktan geride bıraktığı gözlerden kaçmadı.

Küçük oğlu Jayden James ise 19 yaşında.

OĞULLARI BÜYÜRKEN O HASRET KALDI
Britney Spears aslına bakılırsa hayatının büyük bölümünü evlatlarından uzakta geçirdi. İki oğlunun babası Kevin Federline ile ayrıldıkları dönemle Sean Preston ve Jayden James'in velayetini alabilmek için ne çok çabaladığını bilmeyen yok.

Hatta yine o dönemde bir kuaför dükkanına girip saçlarını kazıdı. Ruhsal olarak çöktüğü bir sırada da elinde şemsiyeyle kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara saldırdı.

Haberin Devamı

 Spears ise artık zaman zaman iki oğluyla görüşüyor. Daha doğrusu görüşüyordu.

Çünkü eski kocası Kevin Federline'in You Thought You Knew adlı anı kitabının tanıtımı sırasında söyledikleri de anne ile iki evladının durumunun perde arkasını gözler önüne serdi.

Federline, kitabının tanıtımı için katıldığı bir programda oğullarının birkaç kez Spears'ın yanına gittiğini ama onun halinden korkup görüşmeyi kestiklerini ileri sürmüştü.

'ELİNDE BIÇAKLA UYUYAN ÇOCUKLARI SEYREDİYORDU'
Spears'ın eski kocası Kevin Federline yine kitabında ünlü şarkıcı ve oğulları hakkında daha ürkütücü iddialarda bulundu.

Haberin Devamı

Federline kitabında, iki oğlunun ona anlattıkları bir olayı satırlara döktü.

Buna göre çiftin evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu Sean Preston ve Jayden James uyurken Spears elinde bir bıçakla onların odasına girip evlatlarını seyrediyordu.

Federline'ın kitabında konuyla ilgili şu satırlar yer alıyor: "Bazen uyandıklarında elinde bir bıçakla yatak odasının kapısında sessizce durup onları izlerken buluyorlardı." Yine kitapta yazıldığına göre Spears sonra da hiçbir açıklama yapmadan arkasını dönüp gidiyordu.

47 yaşındaki Kevin Federline, eğer olaya müdahale etmezse çocuklarının başına kötü bir şey gelebileceğinden endişe ettiğini de satırlarına ekledi.

Haberin Devamı

Kevin Federline, şöyle yazdı: "Gerçek şu ki Britney dönüşü olmayan bir yere doğru hızla ilerliyor gibiydi. Her şeyin yolunda olduğunu iddia etmek imkansız hale gelmişti."

EVLATLARI BÜYÜRKEN BAĞRINA BASAMADI
Britney Spears bundan iki yıl önce de elinde bıçaklarla dans ettiği bir videoyu Instagram sayfasından paylaşmıştı. Bunun üzerine polis kapısına dayanmıştı.

Onun bu iddialarına ise Britney Spears'ın sözcüsünden bir açıklama geldi. Açıklamada Kevin Federline ve ekibinin Britney'den fayda sağlamaya çalıştığı iddiası yer aldı. Sözcü Britney Spears'ın tek isteğinin iki oğlunun refahı olduğunu da ekledi.

Haberin Devamı

Britney Spears'ın oğulları Sean Preston ve Jayden James ile karmaşık bir ilişkisi var.

Onlarla uzun süre görüşmeyen Spears, 2023 yılında iki oğlu babalarıyla birlikte Hawai'ye taşındıktan sonra onların hayatına yeniden girdi.

Spears ile Kevin Federline'in evliliği olaylı bitti.

Şarkıcının Sam Asghari ile yaptığı ikinci evliliği de uzun ömürlü olmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!