Onun ölüm acısı sadece bir yıl sürdü... Karısının en yakın arkadaşıyla sevgili oldu!

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Her ne kadar kraliyet ailesinden gelmese de ünlü bir yıldızı da çok sevdiği kocası, çok sevdiği yürüyüş botlarıyla toprağa vermişti...

O dönemde de gerçekten gözlerinden yaş eksik olmuyordu...

Ama aradan sadece bir yıldan biraz fazla bir zaman geçtikten sonra ünlü oyuncunun acılı kocasından bir haber geldi.

Karısının yakın arkadaşıyla flört etmeye başladı. Belli ki bu yaşında yalnız başına hayata tutunamayacağından korkmuş ve kendisinin de tanıdığı bir hayat arkadaşı edinmeye karar vermişti.

KARISININ ARKADAŞIYLA SEVGİLİ OLDU

Bu ilginç öykünün kahramanları Suzanne Somers ile kocası Alan Hamel...

Somers, 2023 yılının sonlarında üstelik de doğum gününe bir gün kala hayata veda etti. Kansere yakalanan Somers, 76 yaşında son nefesini verdi.

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Hamel, önceleri karısının yasını tuttu. Ama sonunda dayanamadı ve Joanna Cassidy ile aşk yaşamaya başladı.

İşin ilginci Cassidy'nin, Hamel'in ölen eşi Suzanne Somers'in Hollywood Wives adlı TV programından arkadaşı olması.

Daha da ötesinde Hamel, karısının arkadaşını tam 45 yıldır tanıyor.

Yakınlarının Fox News'a söylediğine göre Alan Hamel ile Joanna Cassidy, birbirlerini ilk tanıdıklarında arkadaş oldular. O sırada ikisi de başkalarıyla evliydi.

ÖNCE OĞLUYLA KONUŞTU

Yine çiftin cephesinden gelen haberlere bakılırsa Alan Hamel, olup bitenden TV yapımcısı olan oğlunu da haberdar etti.

Ona Cassidy ile bir film gösteriminde karşılaştıklarını ve uzun bir konuşma sonrasında yakınlaştıklarını anlattı.

Bu arada Hamel'in 89, Cassidy'nin de 80 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Zaten ikisi de yaşlarını birbirine uygun gördüklerinden birlikte olmaya karar vermişler.

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Alan Hamel ile Suzanne Somers 1977'de evlendi. Ölüm onları ayırıncaya kadar da yeni 2023'e kadar evli kaldılar.