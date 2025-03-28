Aşkından ayakları yerden kesilmişti... Sevgilisinden hiç ummadığı yasak geldi: Bir daha insan içinde benimle öpüşme!

Haberin Devamı

Bunun neden böyle olduğuna gelirsek...

Aslında ikisi de gösteri dünyasındandı... Genç adam, kısacık zamanda sinema alanında müthiş bir kariyer elde etmişti. Kendi kuşağının en çok ciddiye alınan oyuncularından biri olarak çoktan adını yazdırdı bile.

Genç kadın ise şöhreti, ailesi sayesinde küçücük yaşta elde etmiş hatta daha 30'una gelmeden milyarder olmuştu. Daha 20'li yaşlarında sürdürdüğü çalkantılı aşk hayatı da bir yana.

Aslında ikisi de spot ışıkları altında yaşamasına rağmen bir türlü birbirleriyle bağdaştırılamadı bu iki genç. Bir süre reklam aşkı yaşadıkları bile konuşuldu.

İşte şimdi bu iki genç aşık hakkında şaşırtan bir iddia dolaşıyor ortalıkta. Buna göre genç oyuncu, sevgilisinin kendisini insan içinde öpüp sarılmasını yani sevgi gösterisinde bulunmasını yasakladı. Çünkü bu şekilde sinema kariyerinin zarar göreceğine inanıyor.

Haberin Devamı

BİRÇOK KİŞİ BAŞINDAN BERİ ONLARI BİRBİRİNE YAKIŞTIRAMADI

Bu sözünü ettiğimiz iki genç aşık Kylie Jenner ile Timothee Chalamet…

İlişkilerinin başından bu yana herkesi şaşırtsalar da Jenner ile Chalamet, gerçekten de aşk yaşıyorlar.



Hala kırmızı halıda yan yana gelmiyorlar ama katıldıkları etkinliklerde sergiledikleri sevgi gösterileri de kayıtsız kalınacak türden değil.

Özellikle de Kylie Jenner'ın.

Gözden Kaçmasın Sosyal medyada yanlışlıkla paylaştı: Gizli aşk yuvasında akşam pozu Haberi görüntüle

Son günlerde ortada dolanan iddialara göre bu sevgi gösterileri Timothee Chalamet'yi rahatsız etmeye başladı.

Kylie Jenner'ın kendisine gösterdiği bunca ilgi, sarılmalar ve öpüşmeler yüzünden oyunculuk kariyerinin zarar göreceğini düşünmeye başladı. Bu yüzden de Jenner'a toplum içinde kendisiyle fazla samimi olma yasağı getirdi.

Genç aşıklar arasındaki bu durumla ilgili çarpıcı görüntüler de bir süre önce California'da yapılan tenis turnuvası sırasında yaşanmıştı.

Haberin Devamı

Jenner'ın kendisine karşı sergilediği sevgi gösterilerine Timothee Chalamet gayet kayıtsız kalmıştı.

Bu durum merak uyandırsa da nedeni de son iddialarla ortaya çıktı.

YAKIN ÇEVRESİNDEN ÖĞÜT ALDI

Buna göre genç yaşında Oscar ödülüne bile aday gösterilen Timothee Chalamet, Kylie Jenner ile toplumun gözü önünde yaşadığı bu yüksek profilli aşk yüzünden kariyerinin zarar göreceğini düşünüyor.

Daha doğrusu bu konuda ona yakın çevresinin öğüt verdiği söyleniyor.

Buna göre arkadaşları, sevgilisi Kylie Jenner ile bu kadar göz önünde bir aşk yaşamasının mesleki çalışmalarını gölgede bırakabileceğini söyledi Chalamet'ye.

Haberin Devamı

Konu hakkında Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak "Geçtiğimiz birkaç haftada Chalamet'nin Kylie Jenner ile halkın içine çıkmamaya çalıştığı görülüyor. Bu durum da Kylie'nin paniğe kapılmasına neden oldu. Her ne kadar kendisi bu konuda net bir şey söylemese de çevresinin bu ilişkinin bu kadar dile düşmesinin yıldız statüsüne zarar vereceğini söylediğine dair bir his var" dedi.

KYLIE PANİĞE KAPILDI

Diğer yandan bu iddialara göre 27 yaşındaki Kylie Jenner da sevgilisinin bir gün çekip gidebileceğinden korkuyor.

Kylie'nin annesi Kris Jenner ise kızının bu durumdan zarar görmemesi için elinden geleni yapıyor.

Haberin Devamı

Yine söylenenlere bakılırsa aslında Kylie Jenner, gönül ilişkileri söz konusu olduğunda annesine teslim olmak istemiyor.

Ama bu kez sevgilisini kaybetmemek için annesine yardım elini uzatması konusunda yeşil ışık da yaktı.

MUTLULUK TABLOSU HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Timothee Chalamet ve Kylie Jenner, bu sezon katıldıkları Oscar, BAFTA gibi önemli ödül törenlerinde kırmızı halıya birlikte çıkmadı.

Salonda sergiledikleri samimiyet törenlerin kendisini bile gölgede bıraktı.

O sıralarda Chalamet de sevgilisinin kendisine karşı sergilediği sevgi gösterilerine aynı şekilde karşılık veriyordu.

Ama California'daki tenis maçı sırasında bu durum değişti. Kylie, sevgilisine sarılıp onu öpmeye çalıştıkça Chalamet ondan uzak durup soğuk davrandı.

Haberin Devamı

Bu durum da ikilinin arasında bazı sorunlar olabileceği söylentilerine yol açtı.

Ama iddialara bakılırsa durum tam olarak öyle değil.

Timothee Chalamet, yakınlarından aldığı öğütler doğrultusunda yaptığı işlerin gölgede kalmaması için ilişkisini çok fazla göz önünde yaşamamaya çalışıyor.

Kylie Jenner, Kardashian- Jenner ailesinin en genç üyesi... Buna rağmen son yıllarda bütün kardeşlerini gölgede bıraktı. Kurduğu kozmetik markası sayesinde dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kişisi unvanını alan Jenner, yaşadığı gönül ilişkileriyle de çok konuşuldu. Jenner'ın, Travis Scott ile ilişkisinden iki tane çocuğu bulunuyor.





Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, aşklarını ilk kez 2023 yılında gittikleri bir konserde gözler önüne sermişti.