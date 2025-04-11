'Onun için dua edin' diyorlardı... Ünlü model 27 yaşında hayatını kaybetti

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Son derece nadir görülen bir hastalığa yakalanan 27 yaşındaki Lucy Markovic ne yazık ki hayatını kaybetti.

Australia's Next Top Model yarışmasına katılan ve ünlenen Lucy Markovic’in ölüm haberini sevgilisi verdi.

Katıldığı modellik yarışmasıyla ünlenen 27 yaşındaki Lucy Markovic'in nadir görülen hastalığına yenilip hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu

Lucy Markovic’in Instagram hesabının hikayeler kısmından açıklama yapan sevgilisi “Sevgili dostlarım ve ailem, Lucy'nin vefat ettiğini üzülerek bildiriyorum. Huzur içindeydi. Ben, annesi ve benim annem onun yanındaydık. Bu zor zamanlarda mahremiyet sağlamanızı dileriz” ölüm haberini bu sözlerle verdi.

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Beyninde “arteriyovenöz malformasyon” (AVM) denen nadir bir hastalık olan Lucy Markovic bu hafta başında komaya girmeden önce acil şekilde ameliyata alınmıştı.

Sevgilisi ve ailesi acil şekilde ameliyata alınan Lucy Markovic için sevenlerinden dua istemişti

AVM genellikle omurilik ve beyinde gelişen arterler ve damarlar arasında düzensiz bağlantılara neden olabilen anormal kan damarı düğümlerine yol açıyor.

Lucy Markovic daha önce bunun beyninde bir golf topu büyüklüğünde kitleye yol açtığını açıklamıştı.

Birçok ünlü marka için modellik yapan Lucy Markovic'in ölümü üzerine Donatella Versace de paylaşım yaptı

Talihsiz genç kadının bağlı olduğu modellik ajansı "Modellik Lucy'nin hayallerinden biriydi ve onunla birlikte bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. İşine zarafet, güç ve güzellik kattı. Ama bundan da öte, kendini, sıcaklığını, kahkahasını ve ışığını getirdi” diyerek ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.