Onun gibi romantiği görülmedi… Telefon ekranında 27 yıllık karısının gençlik fotoğrafı duruyor

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Bu ünlü isimlerin başında da eski futbol yıldızı, şimdinin takım sahibi futbol patronu David Beckham ve ailesi var… Hala futbolla yatıp kalkmaya devam eden yıldız isim ülkesi İngiltere’nin geçtiğimiz akşamki tur atladığı kritik maçta da tribünlerde yerini aldı.

Yanına karısı Victoria Beckham ve oğlu Romeo ve kızı Harper’ı da alan David Beckham’ın maç sırasındaki gol sevinci de son 2 gündür tüm sosyal medya platformlarını süslemeye devam ediyor.

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David Beckham İngiltere gol atınca çılgınlar gibi sevinip tribünde zıplarken çekilen görüntüler maçın canlı yayınına da yansırken karısı Victoria’nın tepkisiz halleri da alay konusu oldu.

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David Beckham sevinçle ayağa kalıp tezahürat yaparken kendisi de İngiliz olmasına rağmen yerindfen hiç kalkmayan ve mimik oynatmayan Victoria Beckham’ın bu soğuk ve maçtan oldukça sıkılmış tavrı sosyal medyada sayısız şaka yapılmasına yol açtı.

Komedyen Jenny Johnson Victoria Beckham'ın bu fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "İşte bulaşıcı gülümsemesiyle İngiltere'nin bir numaralı hayranı!" şeklinde ironik bir yorum yazdı. Bu şakaya kayıtsız kalamayan David Bekcham Jenny Johnson’a yanıt yazarak karısını savundu ve onun da aslında çok sevindiğini ancak bunu gösteremediğini söyledi.

Victoria Beckham yıllardır verdiği hiçbir pozda gülümsemediği, dişlerinin göründüğü tek bir fotoğrafı bile olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalıyor. Bu durum yıllar yılı bir internet fenomeni haline geldi ve ünlü modacı tüm bu eleştirilere gençlik yıllarından beri yaşadığı cilt problemlerinden dolayı özgüveninin düşük olduğu cevabını verdi.

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Ancak birçokları Victoria Beckham’ın görüntüsüne takıntılı olduğunu ve gülümsedikçe yüzünün kırışmasını istemediği için asla gülmediğini söylüyor…

Tüm bunlar bir yana David ve Victoria Beckham aynı maçta verdikleri bir başka görüntüyle daha gündeme geldiler…

David Beckham tribünde maçı izlerken gazetecilerin görüntü aldığını fark etmiş ve elindeki telefonu onlara doğru tutup fotoğraf çekmelerini sağlamıştı. Yıldız futbolcunun telefon ekranı ortaya çıkınca Beckham çiftinin efsane aşkları bir kez daha günün konusu oldu…

David Beckham’ın telefon ekranında karısı Victoria Beckham’ın gençlik yıllarından bir fotoğraf vardı…

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Victoria Beckham henüz bir Spice Girls üyesiyken grubun 1997’de Brit Ödülleri gecesinde verdiği efsane konserdeçekilmiş bir fotoğrafı kocası David Beckham’ın telefonunun ekranını süslüyordu…

27 yıllık evli çiftin birbirlerine duydukları büyük aşk ve evliliklerinin aldatma skandalları dahil her zorluğa dayanması onları magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri yaptı…

Gençlik yıllarında, ikisi de yıldızı daha yeni parlayan ünlülerken tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili dört çocuklarıyla birlikte aşklarını ve şöhretlerini bir arada büyütüp ünlüler dünyasının en güçlü çiftlerinden biri haline geldiler.

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Karısına olan sevgisini ve bağlılığını her zaman dile getiren David Beckham’ın gerçekten de ona ne kadar düşkün ve bir yandan da romantik olduğu bu telefon ekranı görüntüsüyle kanıtlanmış oldu…

Victoria Beckham’ın bol dekolteli mini beyaz eteği ve bikini üstüyle bir efsaneye dönüştüğü konserinde 29 yıl önce çekilen bu fotoğraf kocası David Beckham telefonuna her baktığında karşısına çıkmaya devam ediyor…