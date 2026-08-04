Onun da milyonları vardı, hepsi uçup gitti! Acılı hayatının izleri daha bu yaşta yüzüne kazındı

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Bir zamanlar otomobilde yaşayan, geceleri yarı aç gezen bu ünlüler emeklerinin karşılığını alıp sonrasında refah bir hayata kavuşmuştur.

Ama bir de tam tersi gerçek hayatlar var. Birçok şeye sahip olup hatta daha da fazlasını elde etme yolunda ilerleyip sonra her şeyini yitirenler.

İşte bir dönemin güzel ve geleceği parlak fitnes modeli ve oyuncusu Loni Willison da bunlardan biri.

Gencecik yaşında model olarak isim yapan, çeşitli yapımlarda kamera karşısına geçen Willison, dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle çok genç yaşta ünlenen Jeremy Jackson ile bir evlilik yaptı.

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İşte sokaklara düştükten sonra konuştuğu bir muhabire anlattığına göre de o evlilikte gördüğü şiddet onun sonunu getirdi.

Bazen ucuzluk marketlerinden bir şeyler alıyor. Soğukta, sıcakta hep sokaklarda yaşıyor. Bütün varını yoğunu da bir market arabasının içinde yanında taşıyor.



Loni Willison, geçtiğimiz günlerde gösteri dünyasının kalbinin attığı Los Angeles'ta bir kez daha görüntülendi.

Üstü başı yine kir içindeydi. Yine çöplükleri karıştırdı, kendine uygun giysiler buldu. Sonra da onları alıp market arabasına yerleştirdi.

O anlarda bu ışıltılı şehrin, karanlık arka sokaklarındaki hayatını adım adım görüntüleyen muhabirler yine peşini bırakmadı. Willison, ne görüntülendiğine aldırdı ne de kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.

Bir ara arabasına yaslanıp düşünen Willison, sonra da yoluna devam etti.

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Aslına bakılırsa yıldızı yükselirken yani çok uzak değil bundan daha 20 yıl önce bir model olarak çalışıyordu ve 1.6 milyon dolar bir servet yapmıştı.

Çok da uzun olmayan bir sürede üstelik.

Kim bilir belki de o şekilde kariyerini sürdürseydi şu anda bambaşka bir hayatı olabilirdi.

Ama sonra dönemin genç yıldızlarından biri olan Jeremy Jackson ile yaptığı evlilik kendi söylediğine göre hayatını kararttı. İddiasına göre kocasından taciz gördü, kötü alışkanlıklara kapıldı.

Şimdi ise Willison hayatını sokaklarda geçiriyor.

Bir dönemin en yakışıklı erkeklerinden biriyle evlenen, geleceği parlak bir model olarak tanınan Willison'ın hayatı belki kendisinin bile aklına gelmeyecek kadar değişti birkaç yıl içinde.



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Ama kader ortakları gibi ortadan yok olmak, izini kaybettirmek yerine inatla bir zamanlar spot ışıkları altında parıldadığı Melekler Şehri'nin arka sokaklarında dolaşıp duruyor şimdi.

Geleceği parlak bir yıldız olarak bilinen Loni Willison o dönemde rol aldığı Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle adını duyuran Jeremy Jackson ile bir evlilik yaptı.

Ama onu bugünkü çıkmaza taşıyan da onun iddiasına göre bu evlilik oldu.

Eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Sonra da kötü alışkanlıklarının esiri oldu ve güzelim hayatı elinden kayıp gitti.

Boşandığı kocası Jeremy Jackson, geçtiğimiz ekim ayında "Hiç kimseyi onu sevdiğim gibi sevmemiştim" dediği Loni Willison hakkında çarpıcı açıklamalar yaptığı bir röportaj verdi. Orada da öykülerini kendi açısından anlattı. Eski karısının durumu hakkında "Onu kaybetmek birinin ölümü gibiydi. Geri getirmeye çalıştım ama yapamadım" diye konuştu.

Loni Willison aslında çalıştığı dönemde 1.6 milyon dolarlık bir servet edinmişti. Eğer mutsuz evliliğini bitirip kariyerini sürdürseydi bugün bambaşka bir noktada olabilirdi. Ama bir yandan gördüğü şiddet, bir yandan kötü bağımlılıklar ve psikolojik sorunlar onu bugünkü haline getirdi. Daha 43 yaşında olan Willison'ın çalkantılı hayatının bütün izlerini yıllar içinde değişen yüzünde görmek mümkün.