Onun da milyonları vardı, hepsi uçup gitti! Acılı hayatının izleri daha bu yaşta yüzüne kazındı

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Bir zamanlar otomobilde yaşayan, geceleri yarı aç gezen bu ünlüler emeklerinin karşılığını alıp sonrasında refah bir hayata kavuşmuştur.
Ama bir de tam tersi gerçek hayatlar var. Birçok şeye sahip olup hatta daha da fazlasını elde etme yolunda ilerleyip sonra her şeyini yitirenler.
Gencecik yaşında model olarak isim yapan, çeşitli yapımlarda kamera karşısına geçen Willison, dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle çok genç yaşta ünlenen Jeremy Jackson ile bir evlilik yaptı.
İşte sokaklara düştükten sonra konuştuğu bir muhabire anlattığına göre de o evlilikte gördüğü şiddet onun sonunu getirdi.
Bazen ucuzluk marketlerinden bir şeyler alıyor. Soğukta, sıcakta hep sokaklarda yaşıyor. Bütün varını yoğunu da bir market arabasının içinde yanında taşıyor.
Üstü başı yine kir içindeydi. Yine çöplükleri karıştırdı, kendine uygun giysiler buldu. Sonra da onları alıp market arabasına yerleştirdi.
Bir ara arabasına yaslanıp düşünen Willison, sonra da yoluna devam etti.
Çok da uzun olmayan bir sürede üstelik.
Kim bilir belki de o şekilde kariyerini sürdürseydi şu anda bambaşka bir hayatı olabilirdi.
Şimdi ise Willison hayatını sokaklarda geçiriyor.
Bir dönemin en yakışıklı erkeklerinden biriyle evlenen, geleceği parlak bir model olarak tanınan Willison'ın hayatı belki kendisinin bile aklına gelmeyecek kadar değişti birkaç yıl içinde.
Geleceği parlak bir yıldız olarak bilinen Loni Willison o dönemde rol aldığı Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisiyle adını duyuran Jeremy Jackson ile bir evlilik yaptı.
Ama onu bugünkü çıkmaza taşıyan da onun iddiasına göre bu evlilik oldu.
Eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Sonra da kötü alışkanlıklarının esiri oldu ve güzelim hayatı elinden kayıp gitti.
Boşandığı kocası Jeremy Jackson, geçtiğimiz ekim ayında "Hiç kimseyi onu sevdiğim gibi sevmemiştim" dediği Loni Willison hakkında çarpıcı açıklamalar yaptığı bir röportaj verdi. Orada da öykülerini kendi açısından anlattı. Eski karısının durumu hakkında "Onu kaybetmek birinin ölümü gibiydi. Geri getirmeye çalıştım ama yapamadım" diye konuştu.