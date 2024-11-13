Başına gelenleri yazsa roman olur... Hasta olduğuna bile kimseyi inandıramadı

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O zamana kadar ortada görünmeyen ve hastalığı konusunda komplo teorisyenlerine fazla mesai yaptıran Kate, o videoda söyledikleriyle bütün dünyayı bir kez daha şoke etti. Ama aynı zamanda yeni iddiaların ve komplo teorilerinin de yolunu açtı.

Kate Middleton, videoda önleyici kanser tedavisi göreceğini açıklıyordu. Operasyonun hemen sonrasında yapılan açıklamada da kanserle ilgili bir sorun olmadığı bütün dünyaya ve tabii öncelikle Kate'e ve ailesine açıklanmıştı.

Ama sonradan yapılan ileri tetkiklerde doktorlar Galler Prensesi'nin önleyici kemoterapi görmesini gerektirecek bir durumla karşılaşmıştı.

Yine ardı ardına gelen komplo teorilerine yol açan bu videonun ardından Kate Middleton yine bir sessizliğe gömüldü.

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ÜNLÜ GAZETECİNİN SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Haziran ayına kadar da hiç ortaya çıkmadı. Onun açıklaması ise ortalığı daha fazla karıştırmaktan başka bir işe yaramadı.

Aylar sonra ortaya çıktığında ise aynı hastalıkla mücadele eden diğer kişilerden çok farklı bir görünümü vardı.

Tedavinin en yaygın yan etkisi onda görülmemiş saçları, kirpikleri, kaşları dökülmemişti. Üstelik bunların protez olduğu şüphesinin ortaya atılmasına yol açacak hiçbir belirti de yoktu.

Bunlar bir yandan sorgulanırken bir kraliyet yorumcusu olan Rhiannon Mills katıldığı bir programda söyledikleriyle yine kamuoyunun kafasını karıştırdı.

Tecrübeli bir gazeteci olan Mills, Kate'in kanser tedavisi göreceği açıklamasını yapmasından sonra söylediklerini biraz daha detaylandırarak anlattı.

Rhiannon Mills; o dönemdeki iddiasını yineledi... Kate Middleton'ın kansere yakalanmadığını ama kanser öncesi hücreler bulunduğunu söyledi.

Onun belirttiğine göre Kate gerçekten bir kanser tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ama başına gelen o sırada hastalığın kendisi değildi. Sadece yapılan tetkiklerde ileride kansere yol açabilecek hücreler bulunmuştu.

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KOMPLO TEORİLERİ BİTMEK BİLMEDİ

Onun bu teorisi daha açıklamanın yapıldığı ilk zamandan bu yana konuşuluyor zaten.

Buna göre Kate Middleton, sadece kendisinin değil tüm kraliyet ailesine olan sempatiyi artırmak için "kanser kartını" kullanmıştı. Bu uygun görülmüştü, çünkü İngiliz kraliyet ailesinin popülaritesi son zamanların en düşük seviyesindeydi.

Yine o dönemden bu yana konuşulanlara göre kanser öncesi hücreler kanserin kendisi değildi. Ama Kate ve kraliyet ailesi bu durumu sonuna kadar kullanmayı ve halkın üzerinde olumlu bir etki yaratmayı tercih etti.

Ama yine bu tartışmalarda öne sürülen bir iddia daha vardı ki bu da birçok kişi tarafından dile getirildi: Kanser öncesi hücreler, kolayca kansere dönüşebilir.

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O yüzden de müdahale edilmesi gerekir. Bir başka deyişle bu hücreler kanser riskini yükseltir.

Öyle ya da böyle dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı olan Kate Middleton, hasta olduğuna bile kimseleri inandıramadı....