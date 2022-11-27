Onun adı da taciz iddiasıyla gündeme gelmişti… Yarı yaşındaki sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti

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Sonra ne olduysa oldu ve 47 yaşındaki Casey Affleck tam yarı yaşındaki sevgilisi Caylee Cowan’la birlikte karşımıza sık sık çıkmaya başladı. 2021’in hemen başında sevgili olan çift aşklarını yaşarken sosyal medyadan birbirilerine aşk dolu mesajlar yolluyor hatta toplum içinde de bu aşkı gösterip sarmaş dolaş olmaktan kaçınmıyordu.

YAKIN ARKADAŞININ KARDEŞİYLE MUTLU BİR YUVA KURMUŞTU

Casey Affleck, oyuncu arkadaşı Joaquin Phoenix'in kardeşi Summer Phoenix ile evliydi. 2006’da başlayan bu evlilik 2017’ye kadar sürmüş, çiftin Indiana ve Atticus adında iki oğlu olmuştu. Indiana artık 18 yaşında yetişkinliğe adım atmış bir birey, Atticus ise 14 yaşında. Casey Affleck boşandıktan sonra eski eşiyle aralarındaki ‘çözülemez fikir ayrılıklarının’ bu evliliği bitirdiğini açıklamış ancak eski eşiyle arkadaş kaldıklarını söylemişti. Çifti bizzat Joaquin Phoenix, bir araya getirmiş, 2000’lerin başında sevgili olan Summer ve Casey uzun yıllar bu aşkı sürdürdükten sonra imzayı atıp yollarına evli olarak devam etmeye karar vermişti.

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Boşanmasının ardından da pek özel hayatını ortaya sermemeyi tercih eden Casey Affleck’in başı, ona en büyük şöhreti ve sayısız ödülün yanında bir de Oscar kazandıran Manchester by the Sea filminden sonra taciz iddialarıyla derde girdi. O günlerde Hollywood’u kasıp kavuran #Metoo dalgasından nasibini alan Affleck hakkında birlikte çalıştığı kişiler tarafından ortaya atılan iddialar çabuk unutuldu. Casey Affleck yoluna devam etti; Hollywood’un bazı dev isimlerini sektörden silen benzer iddialar adeta ona pek dokunmadan ünlü aktörü teğet geçecekti.

İKİNCİ YILLARINI KUTLAMALARINA AZ BİR SÜRE KALDI

Ocak 2021’de Caylee Cowan’la görüşmeye başlayan Affleck, sosyal medyaya yansıyan bu ilişkide mutlu ve huzurlu görünüyordu. Birlikte fotoğraflar paylaşan, yazdıkları aşk notlarını bu fotoğrafların altına iliştiren ikili kırmızı halılarda da birlikte görünmeye başlamıştı. Ama ne olduysa oldu ve ilişkilerinin ikinci yılının dolmasına az bir zaman kala çiftin arasına adeta kara kedi girdi.

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Etraflarında fotoğrafçıların olduğunu fark etmeyen Caylee Cowan ve Casey Affleck yolun kenarına park ettikleri arabalarına doğru yürürken nereden döndükleri ya da nereye gittikleri bilinmiyor ama bildiğimiz şey ikilinin oldukça şiddetli bir tartışma yaşadığı. İkisi de gündelik kıyafetleriyle, rahat bir şekilde gezerken görülen çift her ne olduysa birden kavga etmeye başladı ve özellikle Casey Affleck’in çok sinirli olduğu gözlerden kaçmadı. Çekilen fotoğraflarda Casey Affleck’in önden yürüdüğü, sevgilisiyle konuşurken el kol hareketleri yaptığı ve genç kadına bağırdığı açıkça seçiliyor.

CAYLEE COWAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Caylee Cowan ise Casey Affleck’in arkasından geliyor ve hızlıca yürüyüp ona bir şeyler anlatmaya çalışırken oldukça üzgün olduğu fark ediliyor. Bir noktada genç kadının gözyaşlarına daha fazla hakim olamadığı ve ağlamaya başladığı gün gibi ortada. Cowan, bir yandan Affleck’e derdini anlatmaya çalışırken bir yandan da tartışmanın şiddeti, kim bilir belki de Casey Affleck’in ona söylediği şeyler yüzünden ağlamaya başlıyor.

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Bu kavga çiftin yollarını ayırmasına sebep oldu mu, onları bir arada görmeye devam edecek miyiz bilinmez. Ama bildiğimiz, ikili şimdiye kadar karşımıza hep oldukça mutlu ve aşklarına kendilerini kaptırmış halde çıkmıştı. Casey Affleck, geçen yılın ocak ayında, sevgilisine övgüler düzen bir sosyal medya gönderisi paylaşmış, ilişkilerinin birinci yılını kutlarken ona karşı hissettiği duyguları büyük bir açıklık ve samimiyetle sayısız takipçisi ve dünya çapında hayranlarıyla paylaşmıştı.

BÜYÜK AŞK BÖYLE BAŞLAMIŞTI...

“İlk randevumuzda odunu taşıyan ve bu ateşi yakan sen oldun. Ve bana öyle güçlü bir şekilde, öyle güzel baktın ki ben bunun karşında dizlerimin üzerine çökmek zorunda kaldım.” diyordu Affleck sevgilisine. Oscar’lı oyuncu Caylee Cowan’ı övmelere doyamıyordu. Casey Affleck’e göre Caylee, tanıdığı herkesten daha çok ve daha iyi bir ‘kız arkadaş kumaşına’ sahipti ve çok derin, hassas bir kadındı. “İlişkimizde pek çok inişli çıkışlı günler yaşadık ama senin hakkında hissettiklerim sadece bir yöne doğru gitti.” sözleriyle, bu ilişkinin ara sıra hararetli tartışmalara sahne olduğunun sinyalini veren Casey Affleck yine de sevgilisine olan aşkının azalmadığını; aşk ibresinin hep yukarıyı gösterdiğini belirtiyordu.

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Casey Affleck’in başı aşktan öylesine dönüyordu ki sevgilisi Caylee’ye “Seni hak etmek için ne yaptığımı bilmiyorum ama bunu anlamak ve sonsuza kadar aynını yapmak için uğraşacağım. Kalbim attıkça orada hep bir yerin olacak. Umarım kalbimde, kalbim attıkça, o kadar uzun kalırsın.” yazmıştı. Şimdi o kalbin içine ne girdi, ikili neden bu kadar öfkeli ve üzgündü bilinmez ama Casey Affleck kalbi bu kadın için atsa da onu üzmüş ve herkesin içinde gözyaşı dökmesine sebep olmuştu. Oysa ikilinin ılık bahar aylarında Meksika'nın Tulum kentinde yaptıkları romantik tatil ve bu tatilde verdikleri pozlar hâlâ akıllarda. İkiliyi böyle gören herkes bu ilişkinin ömrünün uzun olacağını, belki de evlilikle taçlanacağını düşünse de şimdi ortada soru işaretleriyle dolu bir kavga ve sonrasında yaşanacak bilinmezler var…

TACİZ SKANDALI ONUN DA BAŞINI YAKTI

Şimdi artık pek konuşulmasa da 2016-2017 ödül sezonunda Hollwood’un adından en çok söz ettiren aktörü olarak neredeyse tüm film festivallerinden ödüllerle dönen Affleck bir anda karşısına çıkan taciz iddiaları yüzünden zor günler yaşamıştı. Adı Oscar adaylığıyla anılan ünlü oyuncu 2010 yılında sette birlikte çalıştığı iki kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmış, bu iki kadın Affleck’e cinsel taciz kaynaklı tazminat davaları açmıştı. Yaşananlar #Metoo hareketinin gündemde olduğu ve Hollywood’un birçok ünlü ve güçlü ismi bu tür taciz iddialarıyla suçlanırken bir kez daha gündeme gelmiş; Affleck bu iddiaları reddederken avukatları bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve bir karalama kampanyası yürütüldüğünü söylemişti.

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Casey Affleck 2017 yılında Manchester by the Sea filmindeki muazzam performansıyla Oscar da dahil olmak üzere sayısız oyunculuk ödülüne ulaşmayı başardı. Ancak bu ödüllerin hepsi taciz iddialarıyla gölgelendi, kadın dernekleri ve insan hakları aktivistleri Affleck’e bu iddialara rağmen verilen ödülleri protesto etti ve bunun büyük bir adaletsizlik olduğunu savundu. Affleck ise suçsuz olduğunu tekrarlamaktan başka bir şey yapamadı. Bir sonraki sene geleneksel olarak yılın En İyi Erkek Oyuncu Oscar ödülünü yeni kazanana o takdim edecekti ancak yaşanan tartışmalar yüzünden Affleck bu görevden çekildi ve Oscar töreninde ödül sunmayı reddetti.

KARİYERİ #METOO HAREKETİNDEN ETKİLENMEDİ

Ancak yine de belki Hollywood’un hem oyuncu, hem yönetmen hem de yapımcı olarak en güçlü isimlerinden biri olan ağabeyi Ben Affleck’in etkisiyle belki de kendisinden daha ünlü ve güçlü tacizcilerin ortaya çıkması ve sektörün bu isimleri daha fazla öne çıkarmasıyla kariyerinin tamamen silinip gitmesinden kurtulacak, biraz tökezlemesine rağmen film projelerine devam edecekti.

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