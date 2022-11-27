Onun adı da taciz iddiasıyla gündeme gelmişti… Yarı yaşındaki sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti

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Sonra ne olduysa oldu ve 47 yaşındaki Casey Affleck tam yarı yaşındaki sevgilisi Caylee Cowan’la birlikte karşımıza sık sık çıkmaya başladı. 2021’in hemen başında sevgili olan çift aşklarını yaşarken sosyal medyadan birbirilerine aşk dolu mesajlar yolluyor hatta toplum içinde de bu aşkı gösterip sarmaş dolaş olmaktan kaçınmıyordu.
YAKIN ARKADAŞININ KARDEŞİYLE MUTLU BİR YUVA KURMUŞTU
Casey Affleck, oyuncu arkadaşı Joaquin Phoenix'in kardeşi Summer Phoenix ile evliydi. 2006’da başlayan bu evlilik 2017’ye kadar sürmüş, çiftin Indiana ve Atticus adında iki oğlu olmuştu. Indiana artık 18 yaşında yetişkinliğe adım atmış bir birey, Atticus ise 14 yaşında. Casey Affleck boşandıktan sonra eski eşiyle aralarındaki ‘çözülemez fikir ayrılıklarının’ bu evliliği bitirdiğini açıklamış ancak eski eşiyle arkadaş kaldıklarını söylemişti. Çifti bizzat Joaquin Phoenix, bir araya getirmiş, 2000’lerin başında sevgili olan Summer ve Casey uzun yıllar bu aşkı sürdürdükten sonra imzayı atıp yollarına evli olarak devam etmeye karar vermişti.
İKİNCİ YILLARINI KUTLAMALARINA AZ BİR SÜRE KALDI
Ocak 2021’de Caylee Cowan’la görüşmeye başlayan Affleck, sosyal medyaya yansıyan bu ilişkide mutlu ve huzurlu görünüyordu. Birlikte fotoğraflar paylaşan, yazdıkları aşk notlarını bu fotoğrafların altına iliştiren ikili kırmızı halılarda da birlikte görünmeye başlamıştı. Ama ne olduysa oldu ve ilişkilerinin ikinci yılının dolmasına az bir zaman kala çiftin arasına adeta kara kedi girdi.
CAYLEE COWAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Caylee Cowan ise Casey Affleck’in arkasından geliyor ve hızlıca yürüyüp ona bir şeyler anlatmaya çalışırken oldukça üzgün olduğu fark ediliyor. Bir noktada genç kadının gözyaşlarına daha fazla hakim olamadığı ve ağlamaya başladığı gün gibi ortada. Cowan, bir yandan Affleck’e derdini anlatmaya çalışırken bir yandan da tartışmanın şiddeti, kim bilir belki de Casey Affleck’in ona söylediği şeyler yüzünden ağlamaya başlıyor.
BÜYÜK AŞK BÖYLE BAŞLAMIŞTI...
“İlk randevumuzda odunu taşıyan ve bu ateşi yakan sen oldun. Ve bana öyle güçlü bir şekilde, öyle güzel baktın ki ben bunun karşında dizlerimin üzerine çökmek zorunda kaldım.” diyordu Affleck sevgilisine. Oscar’lı oyuncu Caylee Cowan’ı övmelere doyamıyordu. Casey Affleck’e göre Caylee, tanıdığı herkesten daha çok ve daha iyi bir ‘kız arkadaş kumaşına’ sahipti ve çok derin, hassas bir kadındı. “İlişkimizde pek çok inişli çıkışlı günler yaşadık ama senin hakkında hissettiklerim sadece bir yöne doğru gitti.” sözleriyle, bu ilişkinin ara sıra hararetli tartışmalara sahne olduğunun sinyalini veren Casey Affleck yine de sevgilisine olan aşkının azalmadığını; aşk ibresinin hep yukarıyı gösterdiğini belirtiyordu.
TACİZ SKANDALI ONUN DA BAŞINI YAKTI
Şimdi artık pek konuşulmasa da 2016-2017 ödül sezonunda Hollwood’un adından en çok söz ettiren aktörü olarak neredeyse tüm film festivallerinden ödüllerle dönen Affleck bir anda karşısına çıkan taciz iddiaları yüzünden zor günler yaşamıştı. Adı Oscar adaylığıyla anılan ünlü oyuncu 2010 yılında sette birlikte çalıştığı iki kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmış, bu iki kadın Affleck’e cinsel taciz kaynaklı tazminat davaları açmıştı. Yaşananlar #Metoo hareketinin gündemde olduğu ve Hollywood’un birçok ünlü ve güçlü ismi bu tür taciz iddialarıyla suçlanırken bir kez daha gündeme gelmiş; Affleck bu iddiaları reddederken avukatları bu iddiaların gerçek dışı olduğunu ve bir karalama kampanyası yürütüldüğünü söylemişti.
KARİYERİ #METOO HAREKETİNDEN ETKİLENMEDİ
Ancak yine de belki Hollywood’un hem oyuncu, hem yönetmen hem de yapımcı olarak en güçlü isimlerinden biri olan ağabeyi Ben Affleck’in etkisiyle belki de kendisinden daha ünlü ve güçlü tacizcilerin ortaya çıkması ve sektörün bu isimleri daha fazla öne çıkarmasıyla kariyerinin tamamen silinip gitmesinden kurtulacak, biraz tökezlemesine rağmen film projelerine devam edecekti.