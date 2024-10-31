KocasÄ±nÄ± terk edip yuvasÄ±nÄ± yÄ±kmadÄ±... Ama gÃ¶zlerine ne zaman baksa ihaneti gÃ¶recek

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BulunduklarÄ± Ã¼lkelerde halkÄ±n bazÄ± kesimleri tarafÄ±ndan Ã§ok eleÅŸtirilen bu ailelerin son yÄ±llarda eskisinden daha fazla ilgi Ã§ekmesinin baÅŸka bir nedeni var.

GeÃ§miÅŸten farklÄ± olarak sÄ±radan ailelerde doÄŸup bÃ¼yÃ¼yenler de evlilik yoluyla bu ailelerin birer Ã¼yesi haline gelebiliyor. Bu da milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan bir tÃ¼r "peri masalÄ±" olarak takip ediliyor.

Bu konuda birÃ§ok Ã¶rnek var Ã¼stelik...

Tabii ki ilk akla gelen Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gÃ¶zde gelini, Galler Prensesi Kate Middletonâ€¦ Eski bir gazeteci olan Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia, Arjantinli ve pek de iyi bir ÅŸÃ¶hret sahibi olmayan bir politikacÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± Hollanda KraliÃ§esi Maxima, eski bir TV yÄ±ldÄ±zÄ±yken Ä°sveÃ§ kralÄ±nÄ±n tek oÄŸluyla evlenip prenses olan Sofia Hellqvist, hiÃ§ de kraliyet ailesine uygun bir geÃ§miÅŸi olmamasÄ±na raÄŸmen NorveÃ§'in veliaht prensi Haakon ile evlenen Mette Maritâ€¦

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Ä°HANET SKANDALININ YIL DÃ–NÃœMÃœ GELDÄ°

Ve tabii ki kilometrelerce uzakta bambaÅŸka bir Ã¼lkede dÃ¼nyaya gelmesine raÄŸmen Danimarka KraliÃ§esi olan Mary...

AvustralyalÄ± Mary Donaldson ya da bugÃ¼nkÃ¼ unvanÄ±yla Danimarka KralÄ± Frederik'in eÅŸi Danimarka KraliÃ§esi Mary, son dÃ¶nemde gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda.

Bunun da bir nedeni var elbette.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Mary'nin kocasÄ± Frederik, Ã§ok da uzak olmayan bir geÃ§miÅŸte. bundan sadece bir yÄ±l Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k bir ihanet skandalÄ±nÄ±n baÅŸrolÃ¼ndeydi.

Ä°spanya'ya yaptÄ±ÄŸÄ± kaÃ§amak sÄ±rasÄ±nda Ã¼lkenin tanÄ±nmÄ±ÅŸ simalarÄ±ndan biri olan Genoveva Kazanova ile birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

AralarÄ±ndaki yasak iliÅŸki iddialarÄ± kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼lkenin kraliÃ§esi 2. Margrethe'nin tahtÄ±nÄ± apar topar oÄŸluna bÄ±rakmasÄ±na neden oldu.

TAHTINI APAR TOPAR OÄžLUNA DEVRETTÄ°

Emektar kraliÃ§e, bu ÅŸekilde oÄŸlunun yarattÄ±ÄŸÄ± skandalÄ± geri plana itmek ve halkÄ±n pek sevdiÄŸi gelini Mary'nin kÄ±rÄ±lan kalbini biraz da olsa onarabilmek iÃ§in hiÃ§ Ã¶yle bir niyeti olmamasÄ±na raÄŸmen tahtÄ±nÄ± oÄŸluna bÄ±raktÄ±.

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Åžimdilik Kral Frederik'in henÃ¼z veliaht bir prens iken baÅŸrolÃ¼nde yer aldÄ±ÄŸÄ± skandal da geri plana itildi.

Ama uzmanlara bakÄ±lÄ±rsa aceleyle "halÄ±nÄ±n altÄ±na" sÃ¼pÃ¼rÃ¼len bu skandal her an yeniden alevlenmeye, gÃ¼ndeme gelmeye hazÄ±r.

Ki bunun iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir neden de var zaten. Frederik ile Ä°spanya'da yaÅŸayan MeksikalÄ± sosyelit Genoveva Casanova ile ilgili yasak aÅŸk iddialarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n birinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ geliyor Ã§Ã¼nkÃ¼.

'PERÄ° MASALI' GÄ°BÄ° BÄ°R HAYAT YOK

56 yaÅŸÄ±ndaki Frederik ile 47 yaÅŸÄ±ndaki Casanova'nÄ±n gizlice buluÅŸtuÄŸu, o dÃ¶nemde veliaht prens olan Frederik'in karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼.

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Danimarka sarayÄ± bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã¼zerine herhangi bir yorum yapmayÄ± reddetmiÅŸti.

Åžimdi uzmanlara gÃ¶re bir "peri masalÄ±nÄ±n" kahramanlarÄ± olan Mary ile Frederik'in evliliÄŸini sarsan bu skandalÄ±n "kalÄ±ntÄ±larÄ±" Ã§iftin birlikteliÄŸini her an toza dumana bulayabilir.

Her ne kadar kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda, halkÄ±n huzurunda mutluluk tablosu Ã§izseler de kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda tamamen bambaÅŸka bir hayat sÃ¼rdÃ¼rebilirler. Ki zaten birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re de durum tam bu ÅŸekilde.

'BU SKANDAL ASLA UNUTULMAYACAK'

Danimarka'da yayÄ±nlanan B.T adlÄ± magazin gazetesine konuÅŸan kraliyet uzmanÄ± Anna Thygesen "Bu bÃ¼yÃ¼k bir olaydÄ± ve asla unutulmayacak. Uzun yÄ±llar boyunca yÃ¼zeyin hemen altÄ±nda gizlenip kalacak" dedi.

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Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±: "Bu skandalÄ±n yeniden alevlenmesi Ã§ok uzun zaman almayacak..."Â

DanimarkalÄ± tarihÃ§i Lars Hovbakke de onunla aynÄ± fikirde. Onun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re bu olayÄ± tamamen sona erdirmenin tek yolu Madrid'de Frederik ile Genoveva arasÄ±nda neler olduÄŸunun ayrÄ±ntÄ±lÄ± biÃ§imde ortaya konulmasÄ±.

Hovbakke bu konudaki sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ama kraliyet ailesi bu olayÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren olup bitenlerin Ã¶zel bir mesele olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Olay hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten aile bu konudaki tavrÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek gibi de gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor."

Her iki uzmana gÃ¶re de bu skandalÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonraki ilk bir yÄ±l her zaman Ã§ok zordur. Fakat sonra hayatÄ±n normal akÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek Ã§ift iÃ§in daha kolay hale gelir.

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Ã‡ift iÃ§in durum bÃ¶yle olsa da en ufak bir durumda Frederik'in ihanet skandalÄ± yeniden basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde manÅŸetlere Ã§Ä±kabilir.

SKANDAL YARATAN GÃ–RÃœNTÃœ TESADÃœFEN Ã‡EKÄ°LDÄ°:Â Bu arada Frederik ile Genoveva'nÄ±n kaÃ§amaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen Pepelu Duenas, o kareyi tesadÃ¼fen Ã§ektiÄŸini anlattÄ±. O gÃ¼n iÅŸten Ã§Ä±kÄ±p oÄŸlunu spor eÄŸitiminden almaya giderken yanÄ±nda fotoÄŸraf makinesi de bulunuyordu Duenas'Ä±n. Ä°spanya'da tanÄ±nan bir kiÅŸi olan sosyetik gÃ¼zel Genoveva Casanova'yÄ± gÃ¶rÃ¼nce kamerasÄ±nÄ± alÄ±p deklanÅŸÃ¶re bastÄ±. Ama sosyetik gÃ¼zelin yanÄ±ndaki adama hiÃ§ dikkat etmedi. Sonradan anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o adamÄ±n kim olduÄŸunu da zaten bilmiyordu. Ã–zetle Frederik ile Gevoneva Casanova'nÄ±n yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ beklenmedik bir ÅŸekilde Ã§ekilmiÅŸ oldu. Zaten skandal iddialarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±karan da bu oldu. Â

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EVEÂ BÄ°RLÄ°KTE GÄ°RDÄ°LER... Ã‡IKARKEN ÃœZERÄ°NDE FARKLI BÄ°R KIYAFET VARDI

O sÄ±rada veliaht prens olan Frederik'in karÄ±sÄ± Mary'yi aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Ä°spanyol Lecturas dergisi tarafÄ±ndan ortaya atÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re Frederik, Madrid'de yaÅŸayan ve Ã¼lkede tanÄ±dÄ±k bir sima olan Genoveva Casanova ile gizlice gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yordu.

Ä°kili, Ã¶nce bir parkta yan yana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Sonra da bir gece kulÃ¼bÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±ÅŸta.

Hatta Frederik ile Genoveva'nÄ±n, eski evliliÄŸinden iki Ã§ocuk annesi olan sosyelitin evine girerken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ de iddialar arasÄ±nda.

Daha da Ã¶tesinde Frederik o evden Ã§Ä±karken bu kez Ã¼zerinde farklÄ± bir kÄ±yafet vardÄ±.

TAM Ä°SPANYOL KRALÄ°YET AÄ°LESÄ°NÄ° AÄžIRLARKEN SKANDAL PATLADI

Bu olayÄ±n basÄ±na yansÄ±masÄ±ndaki zamanlama da Ã§ok ilginÃ§ti.

Olay duyulduÄŸunda Frederik ile Mary, resmi konuk olarak Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'yÄ± Ã¼lkelerinde aÄŸÄ±rlÄ±yordu. Ä°ÅŸte tam o sÄ±rada Ä°spanyol Lecturas dergisi de ihanetin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±.

Ä°ÅŸin ilginci bu olayÄ±n Ã¼zerinden daha tam olarak bir ay bile geÃ§memiÅŸti ki bu kez KraliÃ§e Letizia'nÄ±n adÄ± duyanlarÄ±n dudaklarÄ±nÄ± uÃ§uklatan bir aÅŸk skandalÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±.

Eski sevgilisi ve hatta kÄ±z kardeÅŸinin de eski kocasÄ± olar Jaime Del Burgo'nun iddiasÄ±na gÃ¶re Letizia, Felipe ile evlendikten sonra hatta ilk bebeÄŸine hamileyken bile onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.



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