Onu tanıdığında bir başkasıyla evliydi… Boşanabilmek için en kıymetli eşyalarını bile sattı... Sabırlı aşıklar muratlarına erdi!

Haberin Devamı

Dün Wimbledon’da ortaya çıkan ve hem şıklığı hem de fit görüntüsüyle beğeni toplayan ünlü oyuncunun son yıllarda sergilediği dönüşümün mimarı yaşadığı büyük aşk…

AŞKI ONU BAMBAŞKA BİR ADAM YAPTI

Kortta yerlerini alan ünlü aşıklar Russell Crowe ve nişanlısı Britney Theriot meraklı bakışların arasında mutluluklarını çekinmeden sergiledi.

Aslında uzun yıllar önce oyunculuk yapmaya başlamış olsa da Gladyatör filmiyle şöhreti yakaladığında 36 yaşında olan Russell Crowe kariyerinin ilerleyen yıllarında istikrarlı bir başarı yakalayamadı.

Wimbledon'da nişanlısı Britney Theriot'la ortaya çıkan Russell Crowe şık ve fit görüntüsüyle beğeni topladı

Haberin Devamı

Yaşı da ilerlemeye başlayınca kendini giderek “salan” usta oyuncu çok kilo almış, deyim yerindeyse saçı sakalı karışmış bir halde görüntü veriyordu.

Onu bu kötü gidişattan kurtaran, kendini toparlayıp yeniden gençleştiren ve hayata bağlayan 2020’den beri birlikte olduğu ve nişanlandığı Britney Theriot oldu.

Ünlü çift uzun zamandır tanışıyorlar ama aşkları 5 yıl önce duyuldu

ONA KAVUŞMAK İÇİN YILLARCA BOŞANABİLMEYİ BEKLEMİŞTİ

Ünlü çift aslında ilk olarak 2013 yapımı "Broken City" filminin setinde tanıştılar. Ancak o dönemde Crowe, Danielle Spencer ile evli olduğu için birbirlerinden uzak kalmayı seçtiler.

Aslında Russell Crowe, o dönemde çoktan eşi Danielle Spencer'dan ayrılmıştı ancak eski eşler henüz boşanmamıştı.

Russell Crowe ilk eşi Danielle Spencer'dan 2012'de ayrılsa da ancak 2018'de boşanabilmişti

Haberin Devamı

Crowe ve Spencer’ın boşanma davası ancak 2018’de sonuçlanacaktı…

BOŞANABİLMEK İÇİN 8 YIL BEKLEDİ, AŞKINI YENİDEN BULDU VE SONRA ONDAN HİÇ AYRILMADI

Russell Crowe ve Britney Theriot yıllar önce yarım bıraktıkları hikâyeyi 2020’de yeniden yazmaya başladılar ve o günden sonra da hiç ayrılmadılar.

Ve böylece Russell Crowe bu aşkla birlikte giderek kendini toparlamaya, kilo verip gençleşmeye, yeniden filmlerde rol almaya geri döndü.

Russell Crowe'un artık birer yetişkin olan 2 oğlu da bu ilişkiyi destekliyor ve babalarının nişanlısıyla gayet iyi anlaşıyor

Ünlü aşıkların nişanlandığı haberi geldiğinden beri Russell Crowe’un hayranları usta oyuncudan düğün haberi bekliyor.

Haberin Devamı

Çiftin sık sık tatile de gittikleri Roma’da evlenmeyi planladıkları, hatta uzun zamandır bu romantik şehirde bir düğün hayali kurdukları söyleniyor.

Russell Crowe’un ilk evliliğinden doğan ve artık birer yetişkin olan iki oğlu da nişanlısı Britney Theriot’la çok iyi anlaşıyor.

Russell Crowe hayatındaki kötü gidişe aşkı yeniden bulunca son vermişti

Çift Russell Crowe’un Sidney’deki evi ve buraya çok da uzak olmayan 400 hektarlık çiftliği arasında mekik dokuyarak yaşıyor.

Geçen yıl “Hayatta kalabilmek için hâlâ harıl harıl çalışmak zorundayım” diye açıklama yapan Russell Crowe Avustralya’da 400 milyon dolara “Aussiewood” adını verdiği bir film stüdyosu kurmuştu.

Haberin Devamı

Russell Crowe kendisi gibi oyuncu olan ilk eşi Danielle Spencer ile bir film setinde tanışmış ve 2003’te evlenmişti.

Bu evlilikten Charles ve Tennyson adında iki oğulları olan çift 2012’de yollarını ayırsalar da boşanmaları yıllar sürdü.

Gözden Kaçmasın İşte sanat aşkı buna denir! Usta aktör film çekiminde iki bacağını kırdığını 10 yıl sonra öğrendi Haberi görüntüle

BOŞANMASI YILLAR SÜRDÜ, NAFAKA ÖDEYEBİLMEK İÇİN EŞYALARINI SATTI

Russell Crowe maddi sıkıntı yaşadığı bu uzun boşanma sürecinde 2018 yılında "The Art of Divorce" (Boşanma Sanatı) adını verdiği bir müzayede düzenledi. Bu müzayedede, "Gladyatör" filmindeki zırhı, "Master and Commander" filmindeki keman ve kostümler gibi kişisel eşyaları ve film hatıraları dahil olmak üzere birçok eşyasını satmak zorunda kaldı.

Haberin Devamı

Russell Crowe, Müzayede, 3,7 milyon doların üzerinde gelir elde etti ve bu gelirin bir kısmını nafaka ödeyebilmek için kullandı. Ayrılıklarının üzerinden yıllar geçmiş olsa da eski eşi Danielle Spencer, Russell Crowe ile çok iyi dost olduklarını ve onu hâlâ aileden saydığını söylemişti.