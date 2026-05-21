Onu sokakta yürürken görüp vurulmuştu… Bitmeyen aşkları 29 yılı devirdi!

Onların aşkı ise kurdukları mutlu aileyle birlikte geçen zamana dayanmakla kalmadı giderek daha da büyüdü.

Hollywood'un en sevilen çiftlerinden Sarah Jessica Parker ve Matthew Broderick, evliliklerinin 29’uncu yıl dönümünü kutladı…

Sadece başarılı bir oyuncu değil aynı zamanda dünyanın en büyük stil ikonlarından biri olan Sarah Jessica Parker bu özel günü sosyal medya hesabından kocası Matthew Broderick’le ilişkilerinin ilk günlerinden fotoğraflar paylaşarak kutladı.

Çiftin ilişkilerinin ilk yıllarını gösteren fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Parker, Hollywood'un ışıltısından ve ihtişamından uzak yaşamlarını gösteren samimi bir kareyi de hayranlarıyla paylaştı.

Polaroid fotoğrafta Broderick ve Parker, bir evin içinde birbirlerine sarılmış halde görülüyor. O mutlu anda 61 yaşındaki Parker, 64 yaşındaki eşi Broderick'e sokulmuş, Broderick de onun alnına nazik bir öpücük kondurmuş ve bir kaseden atıştırmalık yiyor haldeler…

Sarah Jessica Parker fotoğrafın altına "19 Mayıs 1997 - 19 Mayıs 2026. 29 yıl. Ve devam ediyoruz. Biz sevgilim... Sonsuza dek genç! Eşin Sarah Jessica" yazdı ve bu paylaşım hızla yüz binlerce beğeni ve yorum aldı; bunlardan biri de çiftin yakın arkadaşı, ünlü sunucu Andy Cohen'den geldi: "Ve bunun uzun sürmeyeceğini söylemişlerdi!"

Sadece televizyon ve sinemada değil tiyatro sahnesinde de pek çok kez yer alan Parker ve Broderick, Kasım 1991'de Sarah'nın kardeşleri Toby ve Pippin'in tiyatro şirketi Naked Angels Theatre Company'nin Broadway'de sahnelenen "How To Succeed in Business Without Really Trying" oyununda birlikte rol aldıkları sırada tanıştılar.

Ünlü çift ilk tanıştıklarında ikisi de başka kişilerle sevgiliydi. Ancak birlikte olmak için bu ilişkilerini bitirmeleri gerektiğini biliyorlardı. Sarah Jessica Parker yıllar sonra bu ilk tanıştıkları günleri "İkimiz de başka kişilerle çıkıyorduk, bu yüzden yasa dışıydı ve birbirimizden uzak durduk... Hayatımızdaki diğer insanlara karşı doğru davranmamız ve resmi olarak ayrılmamız gerektiğini anladık." diye anlatmıştı.

İkili 1996'da, evlenmelerinden sadece bir yıl önce, Broadway'de "How To Succeed in Business Without Really Trying" oyununda birlikte rol aldılar. Oyunun prömiyerinden önce Los Angeles Times'a konuşan Sarah Jessica Parker kısa süre sonra evleneceği Matthew Broderick için "Hayatımda tanıdığım en komik adam. Çok zeki, çok yakışıklı. Bence hayatımda gördüğüm en yakışıklı adam ve bana ilham veriyor. Ona deli gibi aşığım." demişti.

Matthew Broderick de karısına ilk görüşte aşk olduğunu itiraf etmiş, o anı da "Onunla ilk tanıştığımda... Onu sokakta yürürken gördüm ve 'İşte bu!' diye düşündüm” diyerek anlatmıştı.

Çift, 19 Mayıs 1997'de New York'ta, sadece en yakın akrabaları ve arkadaşlarının yer aldığı, 100 kişinin katıldığı sade bir törenle evlendi.

Evlendikten beş yıl sonra, Parker ve Broderick, 28 Ekim 2002'de ilk çocukları, oğulları James Wilke Broderick'i kucaklarına aldılar. 2009’da da çiftin ikiz kızları Marion Loretta Elwell Broderick ve Tabitha Hodge Broderick dünyaya geldi.

Uzun soluklu ilişkilerini anlatırken “20 yıldır birlikteyiz ve iyi günleriniz, düzgün günleriniz ve kötü günleriniz oluyor. Bu bir evlilik. Bu bir ilişki. Bu hatta bir dostluk. Uzun vadeli bir ilişki istiyorsanız ve anlamlı ilişkiler kurmak istiyorsanız, birçok farklı dönemden geçeceksiniz.” diyen Sarah Jessica Parker ve Matthew Broderick sadece hayat arkadaşlığı yapmakla kalmayıp yıllarca birlikte de çalıştılar.

Bir yandan ikisi de sürekli göz önünde olan iki ünlü oyuncu olsalar da aşklarını ve aile hayatlarını meraklı gözlere sergilemek konusunda oldukça dikkatli davranan çift bu uzun ömürlü evliliği biraz da bu korumacı tavırlarına borçlu olduklarını saklamıyorlar…