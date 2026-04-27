Onu sarÄ±p sarmalayacak bir ailesi kalmadÄ±... Yeni yaÅŸÄ±na bile maaÅŸlÄ± elemanÄ±yla girdi... ÃœnlÃ¼ oyuncu yalnÄ±zlÄ±ÄŸa mahkum oldu

Ama ya yoksa? Ä°ÅŸte o zaman iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ derin yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± en azÄ±ndan birazcÄ±k dindirmek iÃ§in elindeki maddi imkanlarÄ± kullanÄ±r... Evinde Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit gÃ¶revli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r, kendisiyle birlikte sokaÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±, iki kelime sohbet etmesi iÃ§in asistan edinir.

YAÅžLANDI... PIRILTILI GÃœNLERÄ° GERÄ°DE KALDI

TÄ±pkÄ± Hollywood'un bir dÃ¶nemine damga vuran yÄ±ldÄ±zlardan Shirley MacLaine gibi.

IÅŸÄ±ltÄ±lÄ± gÃ¶zleri, kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±ndan beri dans ederek edindiÄŸi esnek bedeni, yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼msemesiyle yÄ±llar yÄ±lÄ± bir film setinden diÄŸerine koÅŸup durdu MacLaine.

Elbette o dÃ¶nemin Ã¼zerinden yÄ±llar geÃ§ti. MacLaine yaÅŸlandÄ±, etrafÄ±ndaki insanlarÄ±n bazÄ±larÄ± hayata veda etti ya da saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸmaya baÅŸladÄ±. BazÄ±larÄ± da MacLaine'in hayatÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p gitti. Ã–zetle hayatÄ±nÄ±n son baharÄ±nda yapayalnÄ±z kaldÄ± MacLaine.

Ã–yle ki yeni yaÅŸÄ±na da sadece yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan ve sÃ¼rekli deÄŸiÅŸen asistanlarÄ±ndan biriyle girdi.

MacLaine, Hollywood'un AltÄ±n DÃ¶nemi'nin sonlarÄ±na yetiÅŸti. ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndan beri bale eÄŸitimi gÃ¶ren MacLaine, sinemada baÅŸarÄ±lÄ± bir kariyer yaptÄ±.





YENÄ° YAÅžINA BÄ°LE TEK EVLADI VE TORUNLARINDAN AYRI GÄ°RDÄ°

Shirley MacLaine, geÃ§tiÄŸimiz hafta 92'nci yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±. Bunun Ã¶ncesinde de her zaman yaptÄ±ÄŸÄ± gibi Malibu'da Ã¶ÄŸle yemeÄŸine Ã§Ä±ktÄ±. YanÄ±nda da asistanÄ± vardÄ±.

Onun yardÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yen MacLaine, her zamanki gibi aÃ§Ä±k havada bir masaya oturdu. Orada istiridye yiyip bir ÅŸeyler iÃ§ti.

Bir sÃ¼re gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±karan efsane oyuncu, sonra da kendisini bekleyen otomobile binip evinin yolunu tuttu. Elbette bu arada Ã§evresindeki tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerle sohbet etti.

MacLaine, 24 Nisan gÃ¼nÃ¼ 92 yaÅŸÄ±na girdi. Onun Ã¶ncesinde de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yemekte objektiflere takÄ±ldÄ±.Â





TEK KIZIYLA GÃ–RÃœÅžMÃœYOR

Â AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa MacLaine'in yetiÅŸkin bir kÄ±z evladÄ± ve ondan da torunlarÄ± var. Ama onunla arasÄ± kÃ¶tÃ¼ olduÄŸu iÃ§in tamamen yalnÄ±z kalmÄ±ÅŸ durumda. Tabii ki torunlarÄ±ndan da mahrum Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

EÄŸer her ÅŸey normal seyrinde gitseydi, MacLaine'in Steve Parker ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Sachi Parker ve ondan dÃ¼nyaya gelen torunlarÄ±yla birlikte yeni yaÅŸÄ±na girecekti.

Ama Ã¶yle olmadÄ±. Hollywod'un bir baÅŸka ustasÄ± Warren Beatty'nin de kardeÅŸi olan Shirley Maclaine, uzun hayatÄ±nda yeni bir sayfayÄ± yine bir baÅŸÄ±na aÃ§tÄ±.

YARENLÄ°K EDECEK BÄ°R ASÄ°STAN ARIYORDU

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa MacLaine'in bu yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± daha kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

YakÄ±nlarÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Shirley MacLaine, dolgun bir maaÅŸ verdiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± da yanÄ±nda uzun sÃ¼re tutamÄ±yor. YaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n birÃ§oÄŸu saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸtuÄŸu ya da artÄ±k hayatta olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§evresinde eskisi kadar insan da kalmadÄ±.

Shirley MacLaine'in ÅŸu anda ihtiyacÄ± olan tek kiÅŸi bir asistan. Ama onun aradÄ±ÄŸÄ± Ã¶yle sÄ±radan bir asistan deÄŸil. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa kendine birlikte 'yarenlik' edecek bir dost arÄ±yor efsane oyuncu.





ASÄ°STANLARI SÃœREKLÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR

Asistan olarak iÅŸe alacaÄŸÄ± kiÅŸinin kendisiyle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir ÅŸeyler iÃ§mesini ve kariyerinin geÃ§miÅŸte kalan gÃ¼zel gÃ¼nleriyle ilgili sohbet etmesini istiyor Shirley MacLaine.

ÃœnlÃ¼ oyuncu yakÄ±nlarÄ±ndan kendisine bÃ¶yle bir asistan bulmasÄ±nÄ± rica etti. OnlarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re efsane oyuncunun asistan olarak iÅŸe alacaÄŸÄ± kiÅŸiden Ã§ok fazla bir beklentisi de yok.

Hatta bir yakÄ±nÄ±nÄ±n yÃ¶nelttiÄŸi "AsistanÄ±nda baÅŸka Ã¶zellikler arÄ±yor musun?" diye sorusuna da MacLaine "HayÄ±r...Bunun yeterli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Elbette Shirley MacLaine, yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸacak, kendisiyle iki Ã§ift laf edecek asistan buluyor. Ama zaman zaman dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda sergilenen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye bakÄ±lÄ±rsa bu asistanlar sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸiyor.

Neredeyse çocuk yaÅŸÄ±ndan beri kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olan MacLaine, 1983 yÄ±lÄ±nda Terms of Endearment (Sevgi Sözcüleri) adlÄ± filmle Oscar ödülü kazandÄ±.Kariyeri boyunca bunun yarÄ± sÄ±ra Emmy, BAFTA ve AltÄ±n Küre gibi çok sayÄ±da saygÄ±n ödülü de koleksiyonuna kattÄ±. Daha küçücük bir çocukken ayak bilekleri zayÄ±f olduÄŸu için annesi onu baleye yönlendirdi. Üç yaÅŸÄ±ndayken bale okulunda öÄŸrenciydi. Bu sanatÄ± öyle sevdi ki tek bir dersi bile kaçÄ±rmadÄ± MacLaine. Hatta sahneye çÄ±kacaÄŸÄ± Cinderella oyunundan önce ayak bileÄŸini kÄ±rmasÄ±na raÄŸmen bale ayakkabÄ±larÄ±nÄ±n baÄŸcÄ±klarÄ±yla bunu gizledi ve performansÄ±n ardÄ±ndan ambulans çaÄŸrÄ±ldÄ±. Ama büyüdükçe boyu fazla uzadÄ±ÄŸÄ± için baleye veda etmek zorunda kaldÄ±. Yine de sinemaya geçtiÄŸinde bu sevgisini ve eÄŸitimini çok kullandÄ±.

BAÅžARILI BÄ°R KARÄ°YER YAPTI

Shirley MacLaine, Hollywood'u altÄ±n Ã§aÄŸÄ±nÄ±n son dÃ¶nemine yetiÅŸti. ArdÄ± ardÄ±na filmlerde oynadÄ±. Ä°lk sinema deneyimini Alfred Hitchcock'un The Trouble With Harry adlÄ± filmiyle yaptÄ±. Bu ona AltÄ±n KÃ¼re'de yÄ±lÄ±n yeni yÄ±ldÄ±zÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ getirdi

Sonra da baÅŸarÄ±lÄ± bir kariyer sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

BuÄŸulu gÃ¶zleriyle dÃ¶neminin en gÃ¼zel kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olarak kabul edilen Shirley MacLaine aynÄ± zamanda bir yazar ve aktivist.

Hatta kitaplarÄ±ndan bazÄ±larÄ± dilimize de Ã§evrildi.





Orta kuÅŸaklar, Shirley MacLaine'in Jack Nicholson, Debra Winger, Dann, DeVito gibi Ã¼nlÃ¼lerle birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Sevgi SÃ¶zcÃ¼kleri (Terms of Endearment) adlÄ± filmi iyi hatÄ±rlar bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Ä°ÅŸte bu filmdeki performansÄ± MacLaine'e Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ getirdi.